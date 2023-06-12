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колектор (80) НБУ (9063) реєстрація (275)

Нацбанк зареєстрував ще одну колекторську компанію

нбу,нацбанк

Національний банк ухвалив рішення про включення ТОВ "Смартфінанс" до Реєстру колекторських компаній.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 червня, передає пресслужба регулятора. 

За даними аналітичної системи YouControl, "Смартфінанс" зареєстрована 16 вересня 2014 року в Києві. Кінцевий бенефіціарний власник – Ольга Дума. Статутний капітал компанії становить 5,1 млн грн. "Смартфінанс" спеціалізується на кредитуванні, а також фінансовому лізингу та наданні інших фінпослуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).

Зазначається, що на сьогодні Нацбанком зареєстровано 67 колекторських компаній.

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