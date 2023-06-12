Суд дозволив заочне розслідування проти колишнього голови Нацбанку Кирила Шевченка
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив заочне розслідування справи проти колишнього голови Нацбанку України Кирила Шевченка.
Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), відповідне рішення ВАКС ухвалив 9 червня.
"Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті попри активні дії з його боку щодо ухиляння від слідства", – зазначається у повідомленні.
САП не називає прізвища обвинуваченого, однак обставини справи свідчать, що йдеться саме про Кирила Шевченка.
Нагадаємо, 6 жовтня 2022 року НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. За даними слідства, під його керівництвом у державному банку у листопаді 2014 році запровадили схему виведення коштів шляхом оплати послуг псевдопосередників нібито за залучення у якості клієнтів до банку великого бізнесу та державних установ і підприємств. Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері.
Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям, і терміново виїхав за кордон нібито на лікування. Наразі він ховається від слідства у Відні.
Кирило Шевченко очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".
На початку грудня минулого року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Шевченка у вигляді тримання під вартою.
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