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хабар (495) Кіровоградщина (49) податкова (337) ДБР (471)

На Кіровоградщині викрили податківців на мільйонних оборудках при реєстрації податкових накладних

дбр

Державне бюро розслідувань викрило двох керівниць відділів податкової служби в Кіровоградській області на вимаганні хабарів з підприємців за не перешкоджання бізнесу.

Як повідомляє пресслужба ДБР, гроші вони отримували за "ручне" розблокування податкових накладних.

Зазначається, що схему налагодили начальниця відділу контролю за відшкодуванням ПДВ спільно з начальницею відділу роботи із ризиками податкової служби в Кіровоградській області.

"Податківиці скористались негативною тенденцією масового блокування податкових накладних та віднесення їх до критеріїв ризиковості платника податку. Вони змушували керівників підприємств "купувати" послуги "ручного режиму" реєстрації податкових накладних. "Такса" складала 1% від загальної суми", – пояснили правоохоронці.

Одну з фігуранток затримали "на гарячому" під час отримання обумовленої суми, їй повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення іншій податківиці про підозру за цією ж статтею.

Працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання та роботи фігуранток. Під час слідчих дій знайдено у різних валютах мільйони гривень.

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Топ коментарі
+8
Гетьманцев вже напевно від москальського ху@ла орден за вбивство українського бізнеса отримав, заочно. Гарного "васпітанніка" підготував агент ФСБ Сівкович і в ОПі їм теж всі довольні, бо допомагає виконувати оманський договорняк, добиваючи економіку воюючої з москалями України.
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12.06.2023 17:51
+5
Суровые трудовые будни налоговой.
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12.06.2023 15:45
+5
поки що в уряді
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12.06.2023 18:09
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Суровые трудовые будни налоговой.
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12.06.2023 15:45 Відповісти
Коли так легко вивести з під оподаткування сотні мільярдів гривень прибутків завжди знайдеться людина готова ризикнути свободою і навіть життям заради шалених заробітків! За 30 років існування ПДВ він ще ніколи не був зібраний повністю без махінацій! Отже висновок тут може бути тільки один - відміна ПДВ і введення податку з обороту!
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12.06.2023 18:08 Відповісти
----
Відправити на фронт = пакувати в чорні мішки дохлих орків
....
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12.06.2023 22:19 Відповісти
Де морди затриманих?
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12.06.2023 15:55 Відповісти
поки що в уряді
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12.06.2023 18:09 Відповісти
Гетьманцев вже напевно від москальського ху@ла орден за вбивство українського бізнеса отримав, заочно. Гарного "васпітанніка" підготував агент ФСБ Сівкович і в ОПі їм теж всі довольні, бо допомагає виконувати оманський договорняк, добиваючи економіку воюючої з москалями України.
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12.06.2023 17:51 Відповісти
Хто заварив кашу у ВР і у вус не дує.
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12.06.2023 18:37 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять
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12.06.2023 18:51 Відповісти
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12.06.2023 21:13 Відповісти
підождіть, шановні, у мене є питання! А ЯК МАЛО БУТИ ІНАКШЕ??????????????????
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13.06.2023 07:58 Відповісти
Так усе падамашнему було, крали, жирували, як катлета чи трубіцин із служок беніних, аж ось тобі, халепа ….
Ну тепер листа треба писати рахамії в ООН, щоб санкції на них не накладали! Ну а тьоткам, браслет і на кордон, чого тягнути!! За трубіциним чи шевченком з НацБанку….
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13.06.2023 12:03 Відповісти

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