Суд заочно арештував депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина, який втік за кордон

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно взяв під варту депутата Київської міської ради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина і стягнув в державний бюджет 9,88 млн грн внесеної за нього до втечі з України застави.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), відповідне рішення ВАКС ухвалив 12 червня.

"Після затримання особи буде вирішено питання про застосування цього запобіжного заходу", – зазначається у повідомленні.

Крім того, суд задовольнив ще одне клопотання прокурора САП та дозволив заочне розслідування справи щодо обвинуваченого.

САП не називає прізвища обвинуваченого, однак обставини справи свідчать, що йдеться саме про Трубіцина.

Як повідомлялося, Трубіцин втік з України через пункт пропуску "Рава-Руська" ввечері 13 травня на власному автомобілі Mercedes S 600 – за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядається справа, в якій Трубіцин проходить обвинуваченим. Лише після цього фракція "Слуги народу" у Київраді виключила його зі свого складу. 5 червня ВАКС оголосив Трубіцина у міжнародний розшук.

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Нагадаємо, у лютому 2022 року детективи НАБУ затримали Владислава Трубіцина , а також ще п`ятьох осіб, після одержання 1,26 млн грн хабаря. Його підозрюють в організації схеми отримання хабарів за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 14,89 млн грн. Після внесення коштів він вийшов із СІЗО, а згодом розмір застави зменшили.

За даними слідства, як голова Комісії Київради, депутат мав владні повноваження ініціювати рішення про знесення торгових точок, так і усунення перешкод у їхній роботі. Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік.

Детективи НАБУ зафіксували перемовини щодо семи локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо) та передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами. Під час одержання другої частини – 1,26 млн грн учасників схеми викрили "на гарячому".

Трубіцина пов'язують з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та називають ключовою людиною у процесі видачі дозволів на розміщення МАФів у Києві.