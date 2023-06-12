Україна допомогла Польщі позбутися надлишку електроенергії, – "Укренерго"

В неділю Україна отримала 1800 МВт-год електроенергії у денні години від Польщі, де спостерігався профіцит електроенергії.

Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", ці обсяги надійшли до України у відповідь на запит польської енергосистеми про аварійну допомогу.

"Ми прийняли надлишки електроенергії, яка мала польська енергосистема у денні години в обсязі. Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Польща у денні години вихідного дня мала надлишок електроенергії, і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії. Такі умови договору Україна має лише з Польщею", – пояснили в компанії.

На понеділок, 12 червня, запланований імпорт із Словаччини потужністю 90-170 МВт переважно у денні години. Експорт та імпорт у вечірні години найбільшого споживання відсутній.

В "Укренерего" додали, що наразі виробництво електроенергії в Україні забезпечує потреби споживачів. Однак гідроелектростанції зменшують виробництво електроенергії, продовжується літня ремонтна кампанія на енергоблоках теплових електростанцій, а також на деяких атомних енергоблоках.

"Тож обсяг доступних потужностей обмежений, тому просимо ощадливо використовувати електроенергію, особливо у вечірні години, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити її балансування", – закликають в компанії.

Як повідомлялося, 8 червня енергосистема України отримувала аварійну допомогу від енергосистем Румунії та Польщі. 7 червня енергосистема України з 20:00 до 23:00 отримувала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії.