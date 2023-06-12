Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2 працюють з обмеженнями через низький рівень води, – Міненерго

Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2 працюють з обмеженнями через зниження рівня води внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції.

Водночас, як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, всі інші гідроелектростанції Дніпровського каскаду працюють планово.

Зазначається, що станом на ранок 12 червня на Херсонщині та Миколаївщині триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив Каховської ГЕС.

Зокрема, в Херсоні залишаються знеструмленими понад 15 тисяч споживачів. У деокупованій частині області через підтоплення – без світла 8 населених пунктів. На Миколаївщині – залишаються знеструмленими 13 населених пунктів.

"Енергетики готові розпочати відновлювальні роботи, щойно почне відходити вода. Зокрема, буде обстежено підтоплену насосну станцію Херсонської ТЕЦ. Попередньо, здійснити повну оцінку збитків можна буде через два тижні після відходу води", – уточнили в Міненерго.

Крім того, через критичний рівень падіння води у Каховському водосховищі спеціалісти Укргідроенерго більше не здійснюють заміри води. Відтепер заміри будуть здійснюватися тільки експертами Укргідрометцентру.

Водночас експерти Укргідроенерго, Міненерго та проєктанти працюють над проєктом перекриття Каховського водосховища, який можна буде реалізувати після деокупації територій.

Щодо ситуації на окупованій Запорізькій АЕС, то, за даними моніторингу, рівень води в ставку-охолоджувачі становить 16,67 м. Однак експерти МАГАТЕ звернулися до окупантів щодо надання ширшого доступу місії до території та, відповідно, перевірки даних про рівень води.

У той же час окупанти активізували обстріли енергетичної інфраструктури на прифронтових та прикордонних територіях. У Запорізькій області ракетно-бомбовим ударом зруйновано адміністративну будівлю одного з енергетичних об’єктів, також пошкоджено автотранспорт.

Через інтенсивні обстріли, зокрема із застосуванням ударних дронів, пошкоджено лінії електропередачі у Сумській, Харківській, Одеській, Донецькій областях.

Водночас через негоду фіксувалися знеструмлення у Львівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській областях. Більшість споживачів заживлено.

Загалом енергетична система працює стабільно.