ДБР передало на потреби ЗСУ вантажівки та позашляховики родичів Медведчука на $1 мільйон. ВIДЕО

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака, загальною вартістю $1,1 млн.

Зокрема, передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики, повідомляє пресслужба ДБР.

"Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії Росії проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області", – зазначається у повідомленні.

У ДБР нагадали, що у квітні минулого року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України).