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"Укрзалізниця" запустила жіночі купе (оновлено)

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"Укрзалізниця" вже почала продавати квитки у жіночі купе в тестовому режимі.

Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, квитки у такі купе можна придбати виключно у мобільному застосунку "Укрзалізниці", через який наразі реалізується найбільше квитків на потяги в Україні. Для цього потрібно оновити застосунок до найсвіжішої версії.

Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, на одне замовлення можна придбати 4 квитки, як зазвичай.

На етапі пілотного періоду жіночі купе з'являться на 4 рейсах далекого сполучення, від пасажирів яких "Укрзалізниця" реєструє найбільше скарг та конфліктних випадків з початку року:

  • №81 Київ – Ужгород;
  • №41 Дніпро – Трускавець;
  • №75 Київ – Кривий Ріг;
  • №15 Харків – Ясіня.

Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.

"Як і обіцяли, запроваджуємо в експериментальному режимі жіночі купе. Далі будемо дивитися на попит та приймемо рішення щодо масштабування цього проєкту на більшу кількість нічних рейсів. Також працюємо над посиленням безпеки в поїздах, скоро анонсуємо ще декілька рішень", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" працює над комплексним підвищенням безпеки поїздок та анонсувала тестування жіночих купе.

Автор: 
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Топ коментарі
+5
А коли вже з'являться окремі жіночі автобуси, тролейбуси, трамваї, вагони метро?

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12.06.2023 18:52
+4
А как же гендерное равенство и вот это вот всё? ))))
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12.06.2023 18:55
+3
а вагони побудовані при ненависному совку коли змінять на нові європейські? Прибуток від білетів куди йде? Позорисько, корупційне болото.
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12.06.2023 16:01
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А ще можна продавати білети в вагон "трєзвєннік".
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12.06.2023 14:21 Відповісти
Ни капли в рот, ни сантиметра в спину
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12.06.2023 18:09 Відповісти
нарешті! скільки будуть коштувати квитки для чоловіків?
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12.06.2023 15:03 Відповісти
Ага. Запускать одного на вагон. И потом бюллетень ему на месяц
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12.06.2023 18:10 Відповісти
Ну оце діло, на перші полоси газет! Ще колір білизни змінять- можне вже еа реформу потягнути.
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12.06.2023 15:51 Відповісти
а вагони побудовані при ненависному совку коли змінять на нові європейські? Прибуток від білетів куди йде? Позорисько, корупційне болото.
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12.06.2023 16:01 Відповісти
Так все просто, уважаемый. Билет в новый вагон купе стоит 1000 гривен, в старый - 500. На очень многих направлениях есть альтернатива.
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12.06.2023 18:17 Відповісти
А брехати погано. Квитки у жіночі купе коштують так само, як у довільне інше.
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12.06.2023 23:32 Відповісти
О чем ты? Я о том, что цена на поездку сейчас напрямую зависит от спроса - в пятницу и выходные дороже, в будни - дешевле. И о том, что цена в старый вагон вдвое дешевле чем в новый. Так что перед тем как клевать в клаву носом изучи проблему в следующий раз, чтобы не выглядеть идио...ом.
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13.06.2023 01:34 Відповісти
Например 248 поезд в Одессу идет 15 часов. Вагоны старые и купе стоит 440, працкарт - 360.
А в 105 фирменный, который идет 9 часов, в новый вагон с кондером билет стоит 850 - купе.
Вот яркий пример, когда пассажиры сами выбирают, что им нужно.
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13.06.2023 01:39 Відповісти
Каюты на паромах на Балтике без вариантов мужские или женские, ну либо выкупается вся каюта, если хочется ехать семьёй или парой м-ж, и это правильно как по мне
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12.06.2023 16:10 Відповісти
Либо едите шведской семьей Такие варианты там тоже практикуются
Общие туалеты - это отличное шведское ноу-хау.
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12.06.2023 18:12 Відповісти
Можете ехать любой семьёй, если выкупаете купе целиком, свидетельство о браке никто не спрашивает. В Швеции, кстати, никто не знает, что такое шведская семья.
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12.06.2023 18:16 Відповісти
Я в курсе. И, кстати, ты неправ. Просто это иначе называется.
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12.06.2023 18:19 Відповісти
что "это"?
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12.06.2023 18:20 Відповісти
Шведская семья понятия нет, а житье аля труа очень даже есть, просто иначе называют его сами шведы.
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12.06.2023 18:21 Відповісти
Ну такое наверно, много где есть, закон не запрещает. Но я таких людей не знаю, и не думаю, что их больше, чем в Украине. Я как-то спрашивал шведа, что он думает по этому поводу, и по его теории, это предубеждение может быть еще со времён викингов, когда могли жить втроём два мужчины и женщина, т.к. одному было очень сложно прокормить семью. Но это было 1000 лет назад.
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12.06.2023 18:26 Відповісти
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5007
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12.06.2023 16:59 Відповісти
Це сексізьм. Куди дивиться Сорос!
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12.06.2023 18:37 Відповісти
Прогрес не стоїть на місці.

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12.06.2023 18:51 Відповісти
А коли вже з'являться окремі жіночі автобуси, тролейбуси, трамваї, вагони метро?

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12.06.2023 18:52 Відповісти
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12.06.2023 18:53 Відповісти
А как же гендерное равенство и вот это вот всё? ))))
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12.06.2023 18:55 Відповісти
"Женщина полезна, какъ сотрудникъ, и опасна, как врагъ".
Плакат 1917 року.

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12.06.2023 19:10 Відповісти
оц тоц первертоц , бабушка здорова , оц тоц первертоц кушает компот --- оц тоц первертоц и мечтает снова , оц тоц первертоц -- пережить налет !!!------ не виноватая я он сам пришел!!!
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12.06.2023 19:37 Відповісти
тепер сидить така одна-однюсінька, та й сумує дивлячись і вікно.. навіть книжку не хочеться читать..

Хоча, якось, пригадую їхав я так у купе і десь перед північчю підсадили до мене тітку... Так вона стілько балака, що й спати лягти не давала... От тепер сидітиме в ЗД-СіЗО
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12.06.2023 19:44 Відповісти
але то все жарти спираючись на іллюстрацію до статті,
Насправді все вірно -- якщо садитимуть не як попало, а за гендерним принципом... жінок до жінок ,а чоловіків до чоловіків... Що це я.. Все ще про СІЗО?..
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12.06.2023 19:48 Відповісти
А зробіть ще окремі вагони для циганів
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12.06.2023 20:39 Відповісти
Ви вже г.ндони свого часу запускали, що типу по 2 особи в купе під час карантину, а по факту виявлялося що їхало 4 особи.
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12.06.2023 22:30 Відповісти
Десятки років усі в Україні спокійно їздили у вагонах без гендерних обмежень, Але прийшли Зе...
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12.06.2023 23:19 Відповісти
То лише дурні європейці ділять купе на жіночі й чоловічі.
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12.06.2023 23:34 Відповісти
А ще європейці примуджують жінок носити хиджаби і побивають жінок камінням... Мізки содою промий, про всяк випадок.
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13.06.2023 00:39 Відповісти
-бабоцентризм. мало Аленяк на фронті гине їм. Мабуть солдати їм смердять сильно
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13.06.2023 08:25 Відповісти
А нахуа???
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13.06.2023 19:01 Відповісти

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