Євросоюз вивчає можливість зберігання газу в українських сховищах, – Bloomberg

Влада ЄС у межах підготовки до зимового періоду розглядає варіант зберігання газу з використанням інфраструктури України.

За даними Bloomberg, влада ЄС розмірковує над тим, чи можна використовувати Більче-Волицько-Угерське підземне сховище та інші об'єкти в Україні, для забезпеченням європейських споживачів узимку.

Так, минулого тижня представник Єврокомісії (ЄК) Тім Макфі заявляв, що ЄК "опрацьовує питання того, чи можуть гарантії з боку державних установ допомогти відкрити доступ до сховищ газу в Україні".



Bloomberg зазначає, що газові сховища в країнах ЄС зараз заповнені на 70%, а повністю наповнені вони мають бути на початку вересня. Водночас зберігання газу в Україні дозволить уникнути його надлишку для ЄС. Водночас, для рентабельності цього проєкту ціни на газ мають знизитися, і крім того, може знадобитися підтримка з боку влади ЄС.



"Українські сховища можуть допомогти збалансувати попит та пропозицію на газ у другій половині літа 2023 року, якщо враховувати їхній тісний зв'язок із газовими ринками ЄС", – заявили у свою чергу в німецькій енергетичній компанії RWE AG.



Однак у швейцарській енергетичній компанії Axpo, яка раніше зберігала газ в Україні, наголосили, що наразі ризики для української енергетичної інфраструктури колосальні.



Агентство нагадує, що ця ініціатива ЄС щодо України поряд з іншими заходами покликана не допустити повторення складної ситуації 2022 року із закупівлею газу. Тоді, за деякими даними, урядам країн ЄС довелося виділити $646 млрд євро на допомогу компаніям та пересічним жителям.