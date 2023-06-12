Рада не встигає відновити довоєнні податки з 1 липня, – нардеп
Заступник очільника комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що з 1 липня в Україні не вноситимуть зміни у податкову політику.
Про це він повідомив у Telegram.
Нардеп уточнив, що з 1 липня:
- не скасовуватимуть "єдиний подадок 2%";
- не скасовуватимуть пільги зі сплати податку для 1 та 2-ої групи;
- не відновлюватимуть проведення документальних перевірок;
- не повертатимуть штрафні санкції за порушення використання РРО.
За словами Железняка, коли ухвалять відповідне рішення наразі невідомо, але точно не з 1 липня.
Він також уточнив, що це не стосується повернення акцизу на паливо, який зросте до довоєнного рівня з 1 липня, оскільки це передбачено окремим законом, ухваленим ще восени минулого року.
Як повідомлялося, 29 травня парламент підтримав у першому читанні зміни до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, які направлено на відновлення довоєнного стану системи оподаткування.
Повернення довоєнних податків – одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з МВФ, так званий структурний маяк.
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