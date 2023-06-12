Рада не встигає відновити довоєнні податки з 1 липня, – нардеп

Заступник очільника комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що з 1 липня в Україні не вноситимуть зміни у податкову політику.

Про це він повідомив у Telegram.

Нардеп уточнив, що з 1 липня:

не скасовуватимуть "єдиний подадок 2%";

не скасовуватимуть пільги зі сплати податку для 1 та 2-ої групи;

не відновлюватимуть проведення документальних перевірок;

не повертатимуть штрафні санкції за порушення використання РРО.

За словами Железняка, коли ухвалять відповідне рішення наразі невідомо, але точно не з 1 липня.

Він також уточнив, що це не стосується повернення акцизу на паливо, який зросте до довоєнного рівня з 1 липня, оскільки це передбачено окремим законом, ухваленим ще восени минулого року.

Як повідомлялося, 29 травня парламент підтримав у першому читанні зміни до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, які направлено на відновлення довоєнного стану системи оподаткування.

Повернення довоєнних податків – одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з МВФ, так званий структурний маяк.