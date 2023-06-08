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штраф (1076) OpenDataBot (67) РРО (21)

Підприємці отримали штрафів за незастосування касових апаратів на 2 мільярди, – "Опендатабот"

касса,фоп,рро

Попри те, що кількість перевірок за час повномасштабної війни зменшилась, сума штрафів за невикористання касових апаратів (ПРРО/РРО) зростає. Загалом, від початку 2021 року, коли офіційно закон набув чинності, до травня 2023 року відбулося 54,9 тисяч перевірок, за результатами яких накладено 59,7 тис. штрафів на 2 млрд грн.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Так, кількість перевірок у 2022 році зменшилася на 17% до показників 2021 року – із, в середньому, 2230 перевірок на місяць до 1860. Цього року перевірок на місяць побільшало у порівнянні з минулим роком аж на 6%, проте їх все ще менше, ніж до початку повномасштабної війни.

У 2021 році податківці за результатами перевірок наклала 30 тис. штрафів на суму 540,8 млн грн, у 2022 році – 23 тис. штрафів на 1,35 млрд грн. Таке зростання загальної суми пов’язано із тим, що з 1 січня 2022 року розмір штрафів збільшився у 10 разів: так, за перше виявлене порушення замість 10% від чеку штрафували на 100%, за повторне – замість 50% від чеку на 150%.

Цікаво, що понад половину суми штрафів торік було накладено у жовтні. Загальна сума санкцій за жовтень – 754,5 млн грн – більша, ніж за весь 2021 рік.

Загалом, від початку 2021 року, коли офіційно набув чинності відповідний закон, до травня 2023 року було проведено 54,9 тис. перевірок, за результатами яких накладено 59,7 тис. штрафів на загальну суму 2 млрд грн.

Варто зазначити, що українські підприємці масово переходять на програмне РРО: кількість ПРРО за три роки з моменту введення закону зросла у 6 разів. Якщо на початку 2021 року лише п’ята частина припадала на програмні каси, напередодні війни ПРРО та РРО зрівняли рахунки, то вже у травні 2023-го кількість ПРРО на 29% перевищує звичні каси.

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для фізичних осіб-підприємців набув чинності 1 січня 2021 року. Утім, через протести та коронакризу парламент подовжив перехідний період для підприємців на рік.

На початку повномасштабного вторгнення держава задля збереження бізнесу заборонили штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів. У липні 2023 року цей мораторій може бути скасований – у разі ухвалення законопроєкту №8401.

Від початку повномасштабного вторгнення санкції за порушення не накладались, окрім випадків, які стосувались продажу підакцизних товарів. Також оштрафувати підприємців могли під час камеральної перевірки або за скаргою.

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Топ коментарі
+14
І кожен Зе клоун має мати тюремну камеру, згоден ?
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08.06.2023 13:20
+8
Підтримую. Кожний покупець має мати чек.
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08.06.2023 11:48
+6
куета, где нибудь в гюнцбурге на лотке с шаурмой попросите чек - как на идиота глянут.
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08.06.2023 16:26
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Підтримую. Кожний покупець має мати чек.
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08.06.2023 11:48 Відповісти
І кожен Зе клоун має мати тюремну камеру, згоден ?
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08.06.2023 13:20 Відповісти
Хіба українські підприємці не могли видавати товарні чеки за бажанням покупця без РРО? Так щипати гусей можуть лише грабіжники і окупанти, а не державники.
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08.06.2023 13:47 Відповісти
чогочь ті самі фопи в Німеччині мовки видають чеки через касові апарати. саме покупець хоче бере хоче ні, але воно проходить по базі. а ти говориш про рукописні чеки?
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08.06.2023 20:36 Відповісти
Так, оскільки не всім покупцям вони потрібні.
А щодо бази, то хтось тут закидав наглядну таблицю
https://ibb.co/w0YH1tj
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08.06.2023 20:46 Відповісти
В німеччині митниця працює нормально і закони одні для всіх - для чиновників і простих громадян
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08.06.2023 22:12 Відповісти
куета, где нибудь в гюнцбурге на лотке с шаурмой попросите чек - как на идиота глянут.
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08.06.2023 16:26 Відповісти
так це не значить, що покупка не в електроній базі. зараз у будь якому магазині Німеччині питають, сидячи на касі, чи потрібен чек. його просто друкують чи не друкують. але в касу вбивають.
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08.06.2023 20:38 Відповісти
Антверпен, центр міста. Найпопулярніший ларьок, який торгує картофаном. Розрахунок тільки готівкою і ніяких чеків.
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09.06.2023 09:41 Відповісти
ну і базар в німеччині без кассових. а шаурма вже з касою. і так скрізь каса.
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09.06.2023 22:44 Відповісти
Вранье. До определенного уровня вообще никаких чеков. Платишь фиксированный налог и все. Ставки на промысловый налог колеблются от 14% до 17% в зависимости от места расположения. Для физических лиц с минимальным доходом до 24.500 €, доходы не облагаются промысловым налогом.
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09.06.2023 12:28 Відповісти
і що ти з ним робитимеш?
будь який обмін чи повернення у мілкого підприємця, а особливо неоднорічного родинного бізнесу, завжди можна домовитись без тицяння в очі тим чеком.
А процедура повернення з чеком не така проста як насправді всі собі уявляють, та й не завжди ти правий (це за за законом, бо їх багато, а не тільки "я маю право")
от щодо супермаркетів то безперечно, де ти купив не одну а з десяток, на солідну суму покупки, то тоді як з гуртовиками, яким хоч накладні видають, щоб порахувати скільки ти та на що витратив.

а то купив у Рамшана 1шт помело й дай тобі чек, навіщо він тобі?..

А за твій 14й ахфон на 100баксів дешевше як офіційно, все-одно ніхто тобі чек не дасть, але то тебе не бентежить...
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08.06.2023 20:14 Відповісти
яке ти примітивне. не за то мова, що ти повернення товари зробити можеш. а що покупка в базі і з неї буде платитись податок.
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08.06.2023 20:40 Відповісти
податки диверсифіковані для різних рівнів підприємництва, а саме кумедне, що найбільше їх ненадходить від досить немалих бізнесів, бо вони їх проводять через офшори...
то й до піхви чи в базі пройшла та покупка чи послуга.. мільйонні суми в будівельному бізнесі ні в яких автоматичних базах не фігурують...
То не розповідай мені тут німецькі свої казки...
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08.06.2023 20:46 Відповісти
Адекватные предприниматели давно уже пробуют достучатся хоть до кого-то в правительстве. Проблема не в кассовом аппарате, как таковом. Большинство розницы работает на второй группе и платит фиксированный налог, хоть он наторгует 100 тысяч за год, хоть 5 миллионов - сумма налога не изменится. Для действительно малого бизнеса 5 млн - это даже по нынешним ценам как раз их реальный оборот, то есть превышения с неприятными фискальными последствиями - не будет. Так что большинство предпринимателей фиксации выручки не боится. Проблема в том, что это отягощается предварительным программированием реализуемой номенклатуры по названию и ценам. Геморрой тот еще, при этом многим предпринимателям он и нафиг не нужен, а зачем он нужен государству также не понятно.
Уберите для бизнеса который платит налог с оборота или фиксированной суммой требование программирования, оставив только фиксацию суммы - протестов против РРО станет в разы меньше.
А если еще и разобраться с некоторыми идиотскими штрафами, связанными с кассовой дисциплиной, то еще лучше будет.
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08.06.2023 23:19 Відповісти
Я правільно все розумію - держава на початку повномасштабного вторгнення заборонила штрафувати, а податківці продовжують штрафувати?
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08.06.2023 12:23 Відповісти
неправильно..
держава не заборонила, а просто рекомендувала...
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09.06.2023 19:54 Відповісти
24. Санкції за порушення закону про РРО не застосовуються до завершення воєнного стану, крім санкцій за порушення при продажу підакцизної продукції.

Читати тут: https://forbes.ua/news/40-novovveden-dlya-biznesu-na-chas-********-stanu-verkhovnoi-rada-rozglyane-antikrizoviy-zakonoproekt-14032022-4610 40 нововведень для бізнесу на час воєнного стану. (17.03.2022 Повернуто з підписом від Президента України)

Де тут йдеться про "Рекомендації"? Чи вам так просто вигідно ?
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09.06.2023 21:52 Відповісти
З 1 числа гірше буде, нічого тільки кордони відкриють купа підприємців виїде закордон. А ви з тими хто залишиться що хочте те і робіть. ОЛХ буде головною площадкою люди будуть прадавати все і казати допобачення цій країні. Доречи порушено закон по кассовим апаратам, держава гарантувала перед введенням закону нормально працюючу РРО. По факту з державною РРО працювати нереально, навіть пан Гетьманцев тепер каже що то базис, а хочете нормально працювати платіть гроші, так отой базис навіть не працює.
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08.06.2023 12:24 Відповісти
Не лякайте їжака голим зад0м!
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08.06.2023 14:02 Відповісти
ну і виїде і прозріє, що усі мають каси і видають чеки, хоч і на прохання. налякав їжака голою дупою.
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08.06.2023 20:39 Відповісти
Зе влада продовжує воювати проти свого народу, ну як свого, я не знаю хто свій для Зе влади, мабуть таки кацапи.
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08.06.2023 13:21 Відповісти
А при чому тут свій-чужий,коли має бути верховенство закону!Думаєте,якщо отара підприємців голосували за зеленого клована ,то уже і барижничати разом маєте?
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08.06.2023 14:05 Відповісти
Суть цих перевірок виключно в тому, що дві дівчини (умовно) з податкової провокують підприємця не видати чек. В більшості випадків виходить. Хоча, немало випадків, коли народ справді торгує без чеків.
Ось живий приклад від мого знайомого.
Дві "дівчини" прийшли по консультацію. Коли ім сказали, що це безкоштовно, одна з них вийняла 200 грн. і поклала на стіл. Хоч цих грошей ніхто не торкався і не просив, акт про невидачу чеку склали.
Не згодні-ідіть оскаржуйте!
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08.06.2023 13:28 Відповісти
А чого не примусив забрати 200 грн?
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08.06.2023 18:20 Відповісти
Пистолетом ?
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08.06.2023 19:14 Відповісти
Консультацій не було у КВЕДах підприємця, чек був би незаконним.
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08.06.2023 20:39 Відповісти
"гусаки" позапливали жирком- треба пощипати (с) Гетьманцев
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08.06.2023 15:32 Відповісти
Продолжаем пытаться стричь свиней... Для сравнения хотелось бы посмотреть во сколько бюджету обошлись проверки...
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08.06.2023 22:21 Відповісти

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