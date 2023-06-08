Підприємці отримали штрафів за незастосування касових апаратів на 2 мільярди, – "Опендатабот"
Попри те, що кількість перевірок за час повномасштабної війни зменшилась, сума штрафів за невикористання касових апаратів (ПРРО/РРО) зростає. Загалом, від початку 2021 року, коли офіційно закон набув чинності, до травня 2023 року відбулося 54,9 тисяч перевірок, за результатами яких накладено 59,7 тис. штрафів на 2 млрд грн.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Так, кількість перевірок у 2022 році зменшилася на 17% до показників 2021 року – із, в середньому, 2230 перевірок на місяць до 1860. Цього року перевірок на місяць побільшало у порівнянні з минулим роком аж на 6%, проте їх все ще менше, ніж до початку повномасштабної війни.
У 2021 році податківці за результатами перевірок наклала 30 тис. штрафів на суму 540,8 млн грн, у 2022 році – 23 тис. штрафів на 1,35 млрд грн. Таке зростання загальної суми пов’язано із тим, що з 1 січня 2022 року розмір штрафів збільшився у 10 разів: так, за перше виявлене порушення замість 10% від чеку штрафували на 100%, за повторне – замість 50% від чеку на 150%.
Цікаво, що понад половину суми штрафів торік було накладено у жовтні. Загальна сума санкцій за жовтень – 754,5 млн грн – більша, ніж за весь 2021 рік.
Загалом, від початку 2021 року, коли офіційно набув чинності відповідний закон, до травня 2023 року було проведено 54,9 тис. перевірок, за результатами яких накладено 59,7 тис. штрафів на загальну суму 2 млрд грн.
Варто зазначити, що українські підприємці масово переходять на програмне РРО: кількість ПРРО за три роки з моменту введення закону зросла у 6 разів. Якщо на початку 2021 року лише п’ята частина припадала на програмні каси, напередодні війни ПРРО та РРО зрівняли рахунки, то вже у травні 2023-го кількість ПРРО на 29% перевищує звичні каси.
Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для фізичних осіб-підприємців набув чинності 1 січня 2021 року. Утім, через протести та коронакризу парламент подовжив перехідний період для підприємців на рік.
На початку повномасштабного вторгнення держава задля збереження бізнесу заборонили штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів. У липні 2023 року цей мораторій може бути скасований – у разі ухвалення законопроєкту №8401.
Від початку повномасштабного вторгнення санкції за порушення не накладались, окрім випадків, які стосувались продажу підакцизних товарів. Також оштрафувати підприємців могли під час камеральної перевірки або за скаргою.
Будь ласка, зачекайте...
А щодо бази, то хтось тут закидав наглядну таблицю
https://ibb.co/w0YH1tj
будь який обмін чи повернення у мілкого підприємця, а особливо неоднорічного родинного бізнесу, завжди можна домовитись без тицяння в очі тим чеком.
А процедура повернення з чеком не така проста як насправді всі собі уявляють, та й не завжди ти правий (це за за законом, бо їх багато, а не тільки "я маю право")
от щодо супермаркетів то безперечно, де ти купив не одну а з десяток, на солідну суму покупки, то тоді як з гуртовиками, яким хоч накладні видають, щоб порахувати скільки ти та на що витратив.
а то купив у Рамшана 1шт помело й дай тобі чек, навіщо він тобі?..
А за твій 14й ахфон на 100баксів дешевше як офіційно, все-одно ніхто тобі чек не дасть, але то тебе не бентежить...
то й до піхви чи в базі пройшла та покупка чи послуга.. мільйонні суми в будівельному бізнесі ні в яких автоматичних базах не фігурують...
То не розповідай мені тут німецькі свої казки...
Уберите для бизнеса который платит налог с оборота или фиксированной суммой требование программирования, оставив только фиксацию суммы - протестов против РРО станет в разы меньше.
А если еще и разобраться с некоторыми идиотскими штрафами, связанными с кассовой дисциплиной, то еще лучше будет.
держава не заборонила, а просто рекомендувала...
Читати тут: https://forbes.ua/news/40-novovveden-dlya-biznesu-na-chas-********-stanu-verkhovnoi-rada-rozglyane-antikrizoviy-zakonoproekt-14032022-4610 40 нововведень для бізнесу на час воєнного стану. (17.03.2022 Повернуто з підписом від Президента України)
Де тут йдеться про "Рекомендації"? Чи вам так просто вигідно ?
Ось живий приклад від мого знайомого.
Дві "дівчини" прийшли по консультацію. Коли ім сказали, що це безкоштовно, одна з них вийняла 200 грн. і поклала на стіл. Хоч цих грошей ніхто не торкався і не просив, акт про невидачу чеку склали.
Не згодні-ідіть оскаржуйте!