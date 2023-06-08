"Укрзалізниця" зареєструє дочірню компанію у ЄС до кінця року

Філія АТ "Укразалізниця" "Центр транспортної логістики" (ЦТЛ) до кінця червня запропонує відправникам вантажів комплекс експедиторських послуг, а до кінця року хоче завершити реєстрацію окремої компанії для виходу на ринки Європи в цьому сегменті.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов на нараді з учасниками ринку, передає Інтерфакс-Україна.

"До кінця місяця (червня, – ред.) філія "Центр транспортної логістики" планує представити вантажовласникам пакет експедиторських послуг. До останнього часу філія в основному виступала як оператор вагонів, надаючи вантажовідправникам власний вагонний парк. На даний момент ЦТЛ планує надавати комплексний пакет послуг, що включає забезпечення навантаження вагонами, контроль зважування, пломбування вагонів, оформлення перевізних документів, охорону вантажів за маршрутом озброєною охороною "Укрзалізниці", загальну координацію та контроль за перевезенням вантажу та інші супутні послуги", – сказав топменеджер "Укрзалізниці".

За словами Ткачова, наразі парк ЦТЛ налічує близько 52,2 тис. вантажних вагонів.

"Ми розуміємо, що тільки надавати вагони для перевезення вантажів – це вже не так актуально. На сьогоднішній день на ринку України профіцит вагонів, і вони не матимуть великого попиту. Це стимулює ЦТЛ пропонувати комплексну послугу з організації перевезення вантажів для вантажовласників за гарантованою ціною", – зазначив Ткачов.

За його словами, послуга буде запропонована в першу чергу відправникам зернових вантажів як ринку, що найбільш динамічно розвивається, що має істотну частку в перевезенні залізничного транспорту.

"Укрзалізниця" вже веде переговори з 10 найбільшими зерновими компаніями, натомість розглядається можливість пропозиції експедиторських послуг та відправникам іншої номенклатури вантажів.

До кінця року, як зазначив заступник директора Департаменту комерційної роботи компанії, "Укрзалізниця" планує зареєструвати свій новий актив – іноземного перевізника/оператора, який працюватиме у країнах ЄС.

"Ми створюємо окрему компанію – іноземного перевізника/оператора (нерезидент України), який надаватиме послуги експедирування вантажів на території іноземних держав", – повідомив Ткачов.

Рішення про його створення вже схвалено на рівні наглядової ради "Укрзалізниці" та правління компанії. На цьому етапі ведеться робота з реєстрації компанії нерезидента та оформлення необхідного пакету дозвільних документів.

За словами Ткачова, це дозволить компанії розширити свою пропозицію, оскільки в "одному вікні" відправники вантажу зможуть придбати комплексну експедиторську послугу з перевезення вантажів як по території України, так і по країнах ЄС. При цьому Ткачов нагадав, що "Укрзалізниця" надає експедиторські послуги на внутрішньому ринку України у тому чи іншому вигляді вже не один рік.

Очікується, що першою країною роботи нової компанії-перевізника від "Укрзалізниці" стане Польща. Також вивчається питання про вихід із аналогічною послугою до Словаччини та Угорщини.

"Ми побачимо, якщо, ставши польським перевізником/оператором, ми зможемо надавати послуги і в Словаччині, і в Угорщині, ми розширюватимемо географію роботи. Крім того, "Укрзалізниця" вже має парк вагонів євроколії 1435 мм, які працюють на території ЄС", – вказав Ткачов на можливі подальші плани розширення географії.