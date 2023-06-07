Львівський аеропорт може відновити роботу в рамках гуманітарного коридору, – ОВА

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького може відновити свою діяльність як гуманітарний коридор.

"Ми обговорили можливість відкриття львівського аеропорту. Це одна з важливих речей, яку ми дуже чекаємо. Ми сподіваємося, що так як наразі є зерновий коридор, може бути і гуманітарний, забезпечений Європейським Союзом", – повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький після підписання програми Євросоюзу "Механізм "Сполучення Європи" віцепрем'єр-міністром з відновлення – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та комісаром ЄС з питань транспорту Адіною Велян, передає Укрінформ.

Водночас очільник Львівської ОВА зазначив, що завдяки програмі від ЄС збільшать кількість пунктів пропуску в області, а також покращать автомобільну та залізничну інфраструктуру.

У Львівській ОВА підписали угоду про участь України у програмі "Механізм "Сполучення Європи", за якою ЄС виділяє 33 мільярди євро для розбудови української транспортної інфраструктури. Підписання документів відкриє нові можливості у відновленні України та зруйнованої критичної інфраструктури. Асоціація з інфраструктурним фондом ЄС допоможе Україні інтегруватися у Єдиний ринок ЄС, сприятиме економічному зростанню, створенню нових робочих місць та підвищенню конкурентоспроможності.

Програма "Механізм "Сполучення Європи" на 2021-2027 роки передбачає фінансування та гранти на здійснення проєктів у сфері транспорту на суму 25,8 млрд євро, у сфері енергетики – 5,8 млрд євро, у сфері цифрового розвитку – 2 млрд євро.