Із половини перевірених укриттів у Києві майже половина – не готові або потребують підготовки, – КМДА

Станом на ранок 7 червня міські та районні служби Києва спільно з представниками поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій проінспектували майже 3 тис. укриттів та сховищ із наявних 4,6 тис.

Як ідеться в повідомленні КМДА, за оперативними даними, із 2 197 об’єктів 265 – не відповідають нормативним вимогам до приміщень, де можуть бути укриття, ще 920 – потребують підготовки і можуть бути укриттями за умови належної підготовки.

За кожною адресою формується висновок щодо його стану та придатності незалежно від форми власності та балансоутримувача.

Як повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, протягом 2022-23 років у Києві провели понад 9 тис. інспекційних виїздів, за результатами яких районним адміністраціям надавали доручення оперативного усунення недоліків. Насамперед ішлося про адреси, на які надходили зауваження від містян. Загалом за цей період місто виділило районам, як відповідальним розпорядникам коштів, понад 1,2 млрд грн на ремонтні роботи в спорудах цивільного захисту.

"Нагадую, якщо навіть приміщення перебуває в оренді чи приватній власності, статус укриття чи сховища з нього ніхто не знімав. І доступ до нього під час повітряної тривоги має бути безперешкодним", – пояснив заступник голови КМДА.

Пантелеєв зауважив, що зараз усі райони оновлюють інформаційні таблиці на входах до укриттів, наносять на мапу нові укриття та напрямки руху до них.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.