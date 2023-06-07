"Укроборонпром" хоче виробляти артилерійські снаряди "натівського" калібру

Державний концерн "Укроборонпром" працює над освоєнням артилерійського 155-мм снаряда, який є стандартом Північноатлантичного альянсу (НАТО).

"Ми опанували виробництво 82-мм мінометних мін, артилерійських 122-мм і 152-мм снарядів, а також танкових снарядів 125-мм. На сьогодні триває освоєння "натівського" калібру – 155-мм. Ми працюємо над тим, аби навчитися робити цей боєприпас, адже не секрет, що армія насичується артилерійськими системами саме цього калібру. Тому для нас є перспективою освоїти його виробництво", – повідомила речниця державного концерну Наталія Сад під час брифінгу, передає Укрінформ.

Сад додала, що на сьогодні підприємства концерну спільно з партнерами змогли вийти на позначку декілька десятків тисяч снарядів за місяць різних калібрів, і з кожним місяцем спроможності "Укроборонпрому" з виробництва зростають.

Раніше повідомлялося, що найбільший німецький концерн із виробництва зброї Rheinmetall уклав угоду з "Укроборонпромом" про створення спільного підприємства для ремонту танків в Україні.