Китайський експорт до Росії зріс із початку року на 76%

Китайський експорт до Росії за перших п’ять місяців зріс на 75,6% порівняно з тим самим періодом минулого року і сягнув $42,9 млрд, тоді як імпорт зріс на 20,4% – до $50,9 млрд.

Про це свідчать оприлюднені Головним митним управлінням КНР дані, передає Укрінформ.

При цьому обсяг зовнішньої торгівлі Китаю з РФ у січні-травні становив $93,8 млрд, що на 40,7% більше, ніж роком раніше.

Загальний обсяг імпорту та експорту Китаю за перших п’ять місяців порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 4,7% у місцевій валюті, до 16,8 трлн юанів, проте в доларовому еквіваленті зменшився на 2,8% – до $2,4 трлн.

Статистика свідчить, що в травні закордонні поставки КНР скоротилися вперше за три місяці, переважно через загальне падіння експорту до головних торговельних партнерів Китаю – країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), Європейського Союзу, США та Японії. Найбільшого спаду зазнали поставки електронних товарів, таких як ПК і мобільні телефони, а також одягу й іграшок.

Падіння імпорту пояснюється насамперед нижчими цінами на сиру нафту та інші ресурси, за якими китайські компанії купували їх у звітному періоді, а також досі низьким внутрішнім попитом у самій країні.

До четвірки найбільших торговельних партнерів КНР у січні-травні увійшли країни АСЕАН, торгівля Китаю з якими зросла на 2,1%, до $377 млрд, Європейський Союз із показником $332 млрд товарообігу, що на 3,7% менше порівняно з минулим роком, Сполучені Штати з $274,7 млрд (-12,3% рік до року) і Японія – $131,3 млрд (-10,4%).

Зниження показників експорту/імпорту Китаю посилює занепокоєння фахівців щодо сповільнення економічного відновлення країни на тлі уповільнення економік ключових країн-торговельних партнерів КНР.