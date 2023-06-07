Рада дозволить переобладнати нежитлові приміщення під тимчасове житло для переселенців

Профільний Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій схвалив законопроєкт "Про внесення змін до закону "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо деяких питань забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання".

Комітет рекомендував включити відповідний проєкт закону №9310 до порядку денного та прийняти його у першому читанні, повідомляє пресслужба парламенту.

Згідно із пояснювальною запискою, органам місцевого самоврядування пропонується дозволити використовувати всі наявні в них способи формування житла для переселенців.

"В одних випадках, за наявності відповідних будівель, доцільно здійснити реконструкцію чи ремонт існуючих споруд, в інших випадках будівель може не вистачати і способами вирішення цього питання можуть бути, наприклад, будівництво, придбання чи оренда майна", – пояснюють автори законопроєкту.

Вони вказують, що ВПО також стикаються із встановленим законом обмеженням можливості тимчасового проживання строком у шість місяців.

"Враховуючи зазначене, розуміючи фінансову неспроможність держави забезпечити всіх ВПО житлом, доцільним вбачається надати можливість лише деяким категоріям ВПО, які особливо того потребують, проживати в житлі для тимчасового проживання хоча б на період воєнного стану", – йдеться у пояснювальній записці.

Для цього у законі "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" пропонується передбачити, що органи місцевого самоврядування формують фонди житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО, у тому числі шляхом викупу (придбання), оренди, будівництва житла, реконструкції будинків і гуртожитків, переобладнання нежитлових приміщень у житлові, передачі житла в комунальну або державну власність, капітального ремонту об’єктів житлового фонду.

Отримувати таке тимчасове безкоштовне житло (за умови оплати комунальних послуг) у період дії воєнного стану без обмеження строку користування ним зможуть категорії ВПО, визначені Кабіном.

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Водночас Головне експертне управління Верховної Ради зауважує, що норми Житлового кодексу покладають формування фондів житла для тимчасового проживання саме на Кабмін. Водночас законом "Про місцеве самоврядування в Україні" відповідні повноваження місцевої влади не передбачені.

Крім цього, у проєкті не враховано, що ВПО, які не мають іншого житла для проживання на підконтрольній українській владі території мають право на отримання житла з житлового фонду соціального призначення відповідно до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення".