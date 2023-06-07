Одна з найбільших українських ІТ-компаній купує розробника з офісами у США та Італії

Одна з найбільших в Україні аутсорсингових ІТ-компаній SoftServe оголосила про придбання компанії Hoverstate, що спеціалізується на мобільній та веб-розробці.

Про це повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на учасників угоди.

Hoverstate – заснована у 2008 році сервісна компанія із офісами у США та Італії.

Після закриття угоди стратегічний директор та керуючий партнер Hoverstate Роб Фавер, директор з інновацій та керуючий партнер Кюн Ан приєднаються до SoftServe.

Водночас сторони не розкривають більшість деталей угоди.

"Ми купуємо компанію, бізнес-модель, компетентність, інтегруємо чудову фахову команду... У обидвох сторін є чітке розуміння, що на базі цих умов ми цілком можемо спільно здобути набагато більше", – зазначив CFO компанії SoftServe Андрій Стицюк.

Він уточнив, що переговори компанії розпочали ще до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, а відновили їх лише минулої осені.

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Hoverstate – доволі непублічна компанія, що майже не ділиться бізнес-показниками. За даними порталу Linkdein, у її команді 113 фахівців. Один із знакових партнерів компанії – заснована у 1983 році американська Pega. Це розробник low code платформи для автоматизації бізнес-процесів з поточною ринковою капіталізацією $3,92 млрд.

У 2017 році Pega стала інвестором Hoverstate через внутрішній венчурний фонд Pega Service Ventures, однак ні сума, ні інші умови інвестиції не розкриваються. Загалом відомо про щонайменше $2,2 млн інвестицій на рахунку Hoverstate.

У 2020 році компанія отримала $1,5 млн фінансування серії А від невідомого інвестора та $680 тис. урядової "пандемійної" допомоги за програмою Paycheck Protection Program, свідчать дані Crunchbace та CB Insights.

Hoverstate не розкриває виторгу, за даними американської аналітичної платформи Kona Equity, він знаходиться і діапазоні близько $17 млн на рік і двічі різко зменшувався із початку пандемії.

Відштовхуючись від невеликої кількості публічних даних аналітики MergeWave вважають, що Hoverstate може вартувати у діапазоні $8-12 млн або вище.

Як писав БізнесЦензор, SoftServe – одна з найбільших ІТ-компаній в Україні, яку заснували Тарас Кицмей і Ярослав Любінец.

В компанії працює близько 12 тисяч фахівців, з них 9,5 тис. – в Україні. Попри російське вторгнення, у 2022 році компанія наростила виторг на 30%. За оцінкою Forbes, він становив 9 млрд грн. 75% доходу від продажу IT‑послуг SoftServe приносять клієнти з Північної Америки, 20% – з Європи.