БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
674 відвідувача онлайн
Новини
162 1
росія (13638) хакер (452) кібербезпека (458)

Російські хакери викрали дані близько 100 тисяч компаній по всьому світу

хакер,дані

Угруповання кіберзлочинців, яке базується в Росії, висунуло ультиматум жертвам хакерської атаки, яка вразила організації по всьому світу.

Як пише ВВС, група Clop опублікувала повідомлення  з попередженням для фірм, постраждалих від злому MOVEit, надіслати їм електронний лист до 14 червня, інакше викрадені дані будуть опубліковані.

Понад 100 тис. співробітників BBC, British Airways і Boots повідомили, що дані про заробітну плату, можливо, були отримані хакерами.

Роботодавців закликають не платити, якщо хакери вимагатимуть викуп.

Злочинці знайшли спосіб проникнути в популярне програмне забезпечення для бізнесу під назвою MOVEit, а потім змогли використати цей доступ, щоб проникнути в бази даних потенційно сотень інших компаній.

Експерти з кібербезпеки вже давно відслідковують Clop, який, як вважають, базується в Росії, оскільки працює переважно на російськомовних форумах.

Росію давно звинувачують у тому, що вона є надійним притулком для банд програм-вимагачів, що вона заперечує.

У 2021 році ймовірних хакерів Clop затримали в Україні в рамках спільної операції України, США та Південної Кореї.

У той час влада стверджувала, що ліквідувала групу, яка, на їхню думку, була відповідальна за вимагання $500 млн у жертв по всьому світу.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У понеділок, 5 червня, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) https://nazk.gov.ua/uk/novyny/postachayut-ochi-dlya-rosijskyh-bpla-nazk-vneslo-kytajski-kompaniyi-hikvision-ta-dahua-technology-do-pereliku-mizhnarodnyh-sponsoriv-vijny/ заявило , що двох китайських виробників і постачальників обладнання для відеоспостереження - Hikvision та Dahua Technology - додано до переліку міжнародних спонсорів війни.
показати весь коментар
07.06.2023 23:02 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 