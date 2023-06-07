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IT-індустрія (296) релокація (34)

Понад 20 українських ІТ-компаній відкрили офіси в Польщі з початку великої війни. ІНФОГРАФІКА

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Після 24 лютого 2022 року щонайменше 21 ІТ-компанія з українським корінням розпочала роботу в Польщі.

Як пише портал DOU.eu, наразі в цих компаніях працює 870 спеціалістів в Польщі й понад 15 тис. глобально, передає AIN.UA.

Серед найбільших компаній – Plarium, Valtech, Forte Group, Dev.Pro.

Понад 20 українських ІТ-компаній відкрили офіси в Польщі з початку великої війни 01
Понад 20 українських ІТ-компаній відкрили офіси в Польщі з початку великої війни 02

В аналітиці не враховані компанії, які вийшли на польський ринок до 24 лютого 2022 року.

Після початку повномасштабного вторгенення наявність офісів за кордоном стала запорукою отримання нових контрактів від замовників, для яких наявність R&D в країні, охопленій війною, є фактором ризику.

Тому 2022 рік ознаменувався відкриттям великої кількості ІТ-хабів українських компаній в Європі. Польща стала найпопулярнішою локацією, адже саме в цій країні проживає найбільше українських біженців.

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Топ коментарі
+3
Вони собі тихо рублять капусту поки народ в Україні ллє кров і віддає життя за Батьківщину. Для цих "просунутих" писунів програм поняття "Батьківщина" не існує, змотались по тихому закордон, користуючись законною відмазою від мобілізації, і плювали вони на цю країну.
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07.06.2023 23:04
+3
Добре, що ви на фронті зараз, і не втекли (як і наш президент)
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08.06.2023 09:25
+3
А ви на якому напрямку зараз воюєте якщо не секрет?
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08.06.2023 12:46
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До чого ця новина?
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07.06.2023 19:56 Відповісти
так, інформація для тих, хто вірить уряду, що ІТ галузь є двигуном економіки.
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08.06.2023 10:28 Відповісти
В аналітиці не враховані компанії, які вийшли на польський ринок до 24 лютого 2022 року.

А це абсолютно всі, бо з цього списку слоупоків мені знайомий тільки кацапсько-ізраїльский гівно-пларіум.
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07.06.2023 22:35 Відповісти
І вивезли в десятки-сотні разів більше народу, чим ці шарашки.
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07.06.2023 22:36 Відповісти
Вони собі тихо рублять капусту поки народ в Україні ллє кров і віддає життя за Батьківщину. Для цих "просунутих" писунів програм поняття "Батьківщина" не існує, змотались по тихому закордон, користуючись законною відмазою від мобілізації, і плювали вони на цю країну.
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07.06.2023 23:04 Відповісти
Наче до 24.02.2022 виїзд був законний для всіх. І як показала практика, правильно зробили що плювали. Достойна відповідь срані котра плює на своє населення
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07.06.2023 23:45 Відповісти
Це "достойна відповідь" для боягузливих крис, які завжди першими тікають з тонучого корабля, рятуючи свою продажну шкуру. Інші, ті які не втекли як криси, пішли захищати країну, не думаючи, що вона "срана". А та частина населення, як ці боягузливі криси. цій країні, як і будь-якій іншій країні (не сраній), дійсно не потрібна, бо з цим продажним, боягузливим непотребом країну не піднімеш.
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08.06.2023 00:12 Відповісти
Добре, що ви на фронті зараз, і не втекли (як і наш президент)
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08.06.2023 09:25 Відповісти
А ви на якому напрямку зараз воюєте якщо не секрет?
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08.06.2023 12:46 Відповісти
Погранец знакомый рассказывал, что бОльшая часть "втікачів", которых они ловят при попытках нелегального пересечения границы, это именно айтишники-программисты. А судя по кол-ву таких компаний, открытых в Польше ... ловят, мягко говоря, не всех.
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08.06.2023 10:31 Відповісти
Подскажите этому погранцу, что он границу не с той стороны защищает.
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08.06.2023 15:02 Відповісти
Погранєц знакомий це чергова мусарська мразота під 200 кг, що опухла від поборів, і рада знущатися з людей при будь-якій можливості? При цьому брабусів з валізами $$$, що вільно виїзжають пачками з країни, вони звичайно ж не бачать, хто б сумнівався.

Правильно зробили, що виїхали.
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08.06.2023 15:47 Відповісти

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