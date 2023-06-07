SkyUp наступного року запустить регулярні рейси в Євросоюзі

Український лоукостер SkyUp збирається запустити регулярні рейси в Євросоюзі у 2024 році за допомогою своєї мальтійської дочки SkyUp MT

"До кінця літа 2023 року плануємо відкрити продажі на наступний літній сезон, це вже будуть регулярні рейси. Тобто влітку 2024 року ми почнемо оперування в ЄС", – заявив голова авіакомпанії Дмитро Сєроухов в інтерв’ю ЕП.

За словами Сєроухова, зараз SkyUp працює над програмним забезпеченням, яке дозволить відкрити продаж квитків та мати зв’язок із усіма аеропортами для обміну інформацією.

Наразі SkyUp MT має у своєму флоті один літак. До кінця 2023 року авіакомпанія може взяти в лізинг до п’яти повітряних суден.

Український лоукостер почав працювати над створенням дочки у Євросоюзі ще минулого року. Європейський сертифікат, який вже отримано, спростить роботу авіакомпанії у Європі.

"Ти приходиш у банк відкрити рахунок, а тобі навіть двері не відчиняють, коли чують, що ти український бізнес. Ти місяцями можеш це робити. […] Європейський сертифікат для нас – це можливість бути повноцінно присутніми в європейському небі", – сказав Сєроухов.

Крім роботи в Європі, SkyUp розмірковує про одну країну за межами ЄС, але вона має свої особливості й авіакомпанії було б доречно мати там свій сертифікат

"Ми вже на шляху до отримання авторизації і почали цей процес кілька місяців тому. Очікуємо, що до осені отримаємо сертифікати і зможемо взимку надавати свої літаки у вет-ліз ("мокрий лізинг", – ред.) і для цієї частини світу", – додав керівник SkyUp.

Наразі флот українського SkyUp за офіційними даними авіакомпанії складається з 12 літаків Boeing 737. Фактичний флот включає 10 авіалайнерів, оскільки два літаки заблоковані в аеропорту Хартума в Судані. Мальтійська SkyUp MT літає на одному Boeing 737, який отримала з парку материнської компанії.

Раніше повідомлялося, що європейський підрозділ українського лоукостера SkyUp – мальтійська авіакомпанія SkyUp MT – 9 травня розпочала комерційні польоти.