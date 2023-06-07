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АРМА шукає управителя для нерухомсті "Альфа-Банку" у Києві

альфа

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) оголосило конкурс з відбору управителя для об’єктів нерухомсті у Києві, що належать "Альфа-Банку".

Як повідомляється на сайті АРМА, ці об'єкти передані агентству на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 серпня 2022 року. у справі № 757/21243/22-к.

За даними судового реєстру, ці активи арештовані у справі про продаж 75 об'єктів нерухомості "Промінвестбанком" у 2019 році "Альфа-Банку" за 1,59 млрд грн. Нацполіція вважає угоду незаконною, оскільки ціни майна були заниженими, що завдало збитків державі після визнання "Промінвестбанку" неплатоспроможним.

Зокрема, на конкурс з пошуку управителя виставлено:

  • нежитловий будинок, загальною площею 2722,8 кв. м., по вул. Тургенєвська, 52/58;
  • павільйон, загальною площею 321,9 кв. м., по вул. Софіївська, 5;
  • нежитловий будинок, загальною площею 3892,6 кв. м., по вул. Чорновола, 8 (літ. Б).

Прийом документів від учасників конкурсу триває до 16:00 3 липня 2023 року.

Управляти цим активом може юридична особа або фізична особа-підприємець, яка має досвід управління нерухомістю, необхідні ресурси та запропонує найбільш вигідні цінові умови. Майбутній управитель зобов’язаний зберігати нерухомість та сплачувати частину отриманих доходів до державного бюджету.

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