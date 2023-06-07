Міжнародні партнери надали водоканалам України допомоги на $170 мільйонів

Міжнародні партнери вже надали українським водоканалам допомоги на понад $170 млн, що дозволяє підтримувати їх роботу в умовах воєнних дій.

"На сьогодні міжнародними партнерами вже профінансовано допомоги на понад $170 млн. Зараз до нас від водоканалів надійшло ще запитів на $310 млн, які ми вже передали іноземним організаціям. Вони опрацьовуються. Мова йде про першочергові заходи, які допоможуть підтримати роботу підприємств", – повідомив президент асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький під час брифінгу, передає Укрінформ.

Новицький наголосив, що іноземні партнери готові й надалі допомагати водоканалам, але для цього українська сторона має виконати "домашню роботу" та забезпечити поточну роботу цих підприємств, що потребує визначення сталих джерел фінансування.

Унаслідок повномасштабного вторгнення в Україні зруйновано понад 800 км водопровідних та 244 км каналізаційних мереж, а також знищено/пошкоджено близько 70 насосних станцій та 23 очисні споруди.