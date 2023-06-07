Китай профінансує чотири великі нафтогазові проєкти Казахстану

Китай має намір вкластися у чотири великі нафтогазові проєкти Казахстану. Відповідних домовленостей досягнуто на зустрічі в Астані між групою компаній "Самрук-Азина" та Китайською національною нафтогазовою корпорацією (CNPC).

Домовленості, зазначили в "Самрук–Казині", досягнуто щодо проєктів розширення пропускної спроможності нафтопроводів "Кенкіяк–Атирау" (режим реверсу) на 6 млн тонн на рік і "Кенкіяк–Кумколь" на 5 млн тонн на рік, передає enkorr.

Фонд і СNPC проведуть попередні дослідження щодо проєкту, повідомляє МІА "Казінформ".

Інший проєкт – збільшення виробництва на Шимкентському НПЗ на 6 млн тонн на рік. Сторони, зазначили у фонді, погодилися провести аналіз ресурсної бази, ринку збуту й бізнес-моделі.

Спільну робочу групу створять QazaqGaz і CNPC за проєктом створення другої нитки газопроводу "Бейнеу–Бозой–Шимкент" потужністю 15 млрд кубометрів на рік. Група до 31 грудня має розробити ТЕО й визначити попередні джерела фінансування.

Ще одну робочу групу QazaqGaz і CNPC створять за проєктом будівництва газопереробного заводу на Кашагані потужністю 4 млрд кубометрів газу на рік.