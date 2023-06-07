Україна отримає додаткові $10 мільйонів гранту на відновлення медичної сфери

Українська медична сфера матиме додаткову підтримку на суму $10 млн як безповоротний грант, виділений у межах подальшого фінансування нового спільного зі Світовим банком проєкту Міністерство охорони здоро’я України "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL Ukraine).

"Кошти в рамках підписаної угоди будуть розподілені на критично важливі для системи охорони здоров'я напрями: розвиток фізичної та психологічної реабілітації, попит на яку в умовах війни постійно зростає, а також відновлення доступу до медичної допомоги на постраждалих від війни територіях", – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час підписання відповідної угоди.

Розширення фінансової підтримки медичної сфери України у вигляді безповоротного гранту особливо важливе в умовах війни для мільйонів українців. Половину цих грантових коштів Україна спрямує на надання послуг з реабілітації та послуг у сфері психічного здоров’я, попит на які зростає, а ще 5 млн доларів США будуть використані на відновлення надання медичних послуг у закладах охорони здоров’я, які постраждали від війни.

Зокрема, йдеться про підготовку до розширення масштабів надання послуг у сфері охорони психічного здоров’я та реабілітації: визначення обсягу та стандартів послуг, що надаються в стаціонарних та амбулаторних закладах, навчання персоналу, забезпечення обладнанням і транспортом та проведення відновлювальних робіт у закладах.

Як зазначили в МОЗ, рівень психічного здоров’я населення та превенція розладів психіки й надалі буде істотно впливати на загальний стан здоров’я, економічне відновлення та добробут країни. А травми, зумовлені війною, значно збільшили потребу в послугах реабілітаційної допомоги, тому очевидною є необхідність у розширенні доступу до них.

Також за кошти нового гранту буде профінансовано відновлення та модернізацію лікарняної допомоги відповідно до напряму реформ: розроблення галузевого планування мережі лікарень, розробка технічних специфікацій та проектної документації для відновлення закладів, а також відновлення окремих лікарень з урахуванням енергоефективності й використання альтернативних джерел енергії та закупівля обладнання і транспорту.

Ворожі атаки зруйнували або пошкодили не менш як 1 500 обʼєктів медичних закладів, тобто понад 5% від загальної кількості закладів по країні зараз не мають змоги працювати і надавати допомогу населенню, стан здоров’я якого значно погіршився внаслідок війни.

Рамкову угоду про позику в розмірі 100 млн євро та угоду про безповоротний грант у $10 млн від Глобального фінансового фонду МОЗ України та Світовий банк уклали 22 грудня 2022 року. Це початкове фінансування проекту HEAL Ukraine, загальна вартість якого може бути розширена до $500 млн.

Матеріальні втрати системи охорони здоров’я становлять не менш як $1,4 млрд – такі результати швидкої оцінки збитків і втрат унаслідок воєнних дій, яку провели уряд України, Група Світового банку і Європейська Комісія у співпраці з іншими партнерами.