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Київ (4603) Одеса (910) потяг (1275) Укрзалізниця (4642)

"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг з Києва до Одеси за новим маршрутом

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"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд 248/247 сполученням Одеса - Київ.

Поїзд курсуватиме з Одеси з 11 червня по вівторках, четвергах та неділях, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

З Одеси він відправлятиметься о 17:11, прибуватиме до Києва о 8:53.

В зворотному напрямку, з Києва, поїзд відправлятиметься з 12 червня по понеділках, середах та пʼятницях о 17:14, і прибуватиме до Одеси о 9:12.

"Цей маршрут дасть нові сполучення Черкасам з Одесою та Києвом, а мешканцям Балти, Любашівки, Первомайська-На-Бузі, Новомиргорода, Капітанівки, Пальміри та інших станцій на шляху прямування – зі столицею", – зазначається у повідомленні.

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