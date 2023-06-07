Колишня суддя з Дніпра отримала 10 років колонії за хабар і зникла

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила в розшук колишню суддю Кіровського районного суду Дніпра Наталію Овчаренко, оскільки вона зникла після оголошення вироку у її справі судом першої інстанції.

Відповідне рішення Апеляційна палата ВАКС ухвалив 2 червня, повідомляє "Слово і діло".

Як встановив суд, Овчаренко не була присутньою під час оголошення вироку в суді першої інстанції і до неї не застосували запобіжний захід у виді тримання під вартою. Всі документи, направлені за адресою обвинуваченої, поверталися до суду без вручення.

Водночас, захисник Овчаренко долучив до матеріалів справи витяг з іншого кримінального провадження, в якому зазначається, що колишня суддя 28 лютого 2023 року близько 10:00 пішла з будинку за місцем мешкання та не повернулась. У межах цієї справи проводяться розшукові заходи, спрямовані на встановлення місця знаходження Овчаренко.

"Оголосити розшук (Наталії Овчаренко, – ред.). Виконання розшуку обвинуваченої доручити уповноваженим особам НАБУ... Кримінальне провадження стосовно (Овчаренко – ред.) зупинити до її розшуку або надання відомостей про її місцезнаходження. У випадку встановлення місцезнаходження обвинуваченої негайно повідомити АП ВАКС", – йдеться у рішенні.

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Нагадаємо, 1 березня Вищий антикорупційний суд визнав винуватою екссуддю Кіровського райсуду Дніпра Наталію Овчаренко і засудив її до 10 років колонії з позбавленням права обіймати посади в судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 3 роки та з конфіскацією усього належного її майна.

Також суд визнав винуватою лікарку Наталію Антонову у підробленні медичний довідок (ч. 3 ст. 358 КК України). Їй призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі, від якого її звільнено на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із спливом строків притягнення до кримінальної відповідальності.

За даними слідства, екссуддя Овчаренко брала в Антонової довідки з метою уникнути участі в автоматизованому розподілі судових справ, які не хотіла розглядати.

САП обвинувачує екссуддю Кіровського райсуду Дніпра Овчаренко у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Її судили разом із ще одним екссуддею Олегом Ходасевичем, який помер у 2018 році. За версією обвинувачення, Овчаренко вимагала $30 тисяч неправомірної вигоди і отримала $16 тис.за судове рішення у кримінальній справі на користь підсудних.