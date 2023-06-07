Суд відпустив заступника керівника окружної прокуратури, якого звинувачують у фабрикуванні справ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився взяти під варту заступника керівника Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області Станіслава Батрака, залишивши його без запобіжного заходу.

Відповідне рішення ВАКС ухвалив 1 червня, повідомляє "Слово і діло".

"У задоволенні клопотання старшого детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного (Станіслава Батрака – ред.) у кримінальному провадженні за №42023000000000347 від 6 березня 2023 року відмовити", – йдеться у рішенні суду.

У документі не вказується прізвище фігуранта, проте, за інформацією видання, йдеться саме про Батрака. Відтак, наразі він залишився без запобіжного заходу. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав на це рішення апеляційну скаргу.

Як повідомлялося, НАБУ повідомило про підозру заступнику керівника Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області та прокурору цієї ж прокуратури, які причетні до справи адвоката, впійманого на хабарі.

Прокурорів звинувачують у "створенні штучних доказів обвинувачення та притягнення до кримінальної відповідальності невинної особи".

Прокурори отримали підозру у справі адвоката Олексія Педуса, який вимагав у громадянина хабар за вирішення питання з прокурорами Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровщини.

У цій же справі детективи і прокурори встановили нові обставини вчинення правопорушення. За даними слідства, адвокат залучив прокурорів, щоб вони "штучно створили докази обвинувачення, на підставі яких невинну особу було притягнуто до кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення та реалізацію слабоалкогольних напоїв".