Корупція в Міноборони: Суд відпустив ексзаступника міністра Халімона під особисте зобов’язання

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) пом’якшив запобіжний захід для колишнього заступника міністра оборони Ігоря Халімона, якого підозрюють у зловживаннях на 12 млн грн під час закупівлі харчів для Збройних сил України.

Відповідне рішення ВАКС ухвалив 30 травня, повідомляє "Слово і діло".

"Клопотання задовольнити частково. Змінити підозрюваному (Ігорю Халімону, – ред.) запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у період доби з 23:00 до 06:00, на особисте зобов'язання з обов'язком прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора або суду", – йдеться у рішенні суду.

Суд також продовжив до 30 липня строк дії низки обов'язків для Халімона: не відлучатися із Києва без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Водночас ВАКС продовжив до 30 липня нічний домашній арешт колишньому виконувачу обов'язків начальника департаменту державних закупівель Міністерства оборони Костянтину Ступаку. Він зобов'язаний: прибувати за кожною вимогою; не відлучатися із Києва без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до закордонні паспорти та носити електронний браслет.

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Як повідомлялося, у квітні НАБУ повідомило про нову підозру колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Халимону та начальнику Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Костянтину Ступаку.

За даними слідства, у грудні 2020 - січні 2021 року за міністра Андрія Тарана керівник департаменту Міноборони уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування ЗСУ. Згодом, за вказівкою Халимона, він незаконно підписав 8 додаткових угод із постачальниками із свідомо невигідними для ЗСУ умовами. Орієнтовні збитки держави внаслідок цього склали близько 720 млн грн.

Халімону та Ступаку також повідомили про нову підозру щодо статей про зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Ексчиновникам загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.