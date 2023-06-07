Наслідки підриву Каховської ГЕС: В Україні затоплено єдиний осетровий завод (оновлено)
Внаслідок знищення Каховської ГЕС затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод.
Як повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, щороку він забезпечував вселення понад 1,5 млн екземплярів молоді осетрових.
"Це пряма загроза подальшому відтворенню популяцій осетрових видів риб, яка може призвести до зникнення цих реліктових видів у водоймах нашої держави", – зазначається у повідомленні.
У міністерстві додали, що наразі масштаби руйнувань та обсяги збитків встановлюється.
"Враховуючи особливий охоронний статус осетрових видів риб, руйнація осетрового заводу матиме вкрай негативні наслідки для екологічного стану України і країн Чорноморського басейну", – наголосили у Мінагрополітики.
Єдиний в Україні державний осетровий завод "Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка С.Т. Артющика" розташований у с. Дніпровське Білозерського району Херсонської області. Він працював з 1984 року і компенсував відтворення осетрових видів риб в Україні, які втратили можливість природного розмноження у зв’язку із зарегулюванням Дніпра каскадом водосховищ.
Як повідомлялося, внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.
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Якщо завтра вибори, то оберуть знов уклоніста.Нажаль їх більшисть і то є так.
Чонгар Порох розмінував, а Зефіл ?
Розмінування Чонгару для нього таємниця. Тобі номер постанови КМУ і дату його приняття в Верховні Раді за розмінування Чонгару назвати чи сєкрєтная тайна хай буде і далі.
Ідеальних не буває, але поряд з зеленським він таки чи не ідеальний для України.
Цей плюс прекриває всю вселену в якому ми зараз живемо, незруйнований Маріупіль і неокупована Україна це реально що мог зебезпечити так званий вами "барига і мародер".
Про "дуже схожі" - це чисто ваша інтимна думка на яку ви маєте повне право.
ЦВК що брехати буде
Турецькі користувачі інтернету поділилися неймовірними кадрами, на яких врятований з-під уламків( після землетрусу) кіт буквально обіймає пса, що плаче, який теж вцілів. Чому він обнимає цю собаку, а не іншу? Це вибірково, можливо вони знали один одного.
Що ж стосується азіатів - вони в принципі жеруть все, що в вок можна покришити, залити соєвим, засипати часником і імбирем і пересмажити. І це зайвий раз говорить про то, що ми і азіати - це в принципі різні біологічні види, до речі.
Часом не кацап ?