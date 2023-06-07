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Наслідки підриву Каховської ГЕС: В Україні затоплено єдиний осетровий завод (оновлено)

осетр

Внаслідок знищення Каховської ГЕС затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод.

Як повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, щороку він забезпечував вселення понад 1,5 млн екземплярів молоді осетрових.

"Це пряма загроза подальшому відтворенню популяцій осетрових видів риб, яка може призвести до зникнення цих реліктових видів у водоймах нашої держави", – зазначається у повідомленні.

У міністерстві додали, що наразі масштаби руйнувань та обсяги збитків встановлюється.

"Враховуючи особливий охоронний статус осетрових видів риб, руйнація осетрового заводу матиме вкрай негативні наслідки для екологічного стану України і країн Чорноморського басейну", – наголосили у Мінагрополітики.

Наслідки підриву Каховської ГЕС: В Україні затоплено єдиний осетровий завод 01

Наслідки підриву Каховської ГЕС: В Україні затоплено єдиний осетровий завод 02

Наслідки підриву Каховської ГЕС: В Україні затоплено єдиний осетровий завод 03

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Єдиний в Україні державний осетровий завод "Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка С.Т. Артющика" розташований у с. Дніпровське Білозерського району Херсонської області. Він працював з 1984 року і компенсував відтворення осетрових видів риб в Україні, які втратили можливість природного розмноження у зв’язку із зарегулюванням Дніпра каскадом водосховищ.

Як повідомлялося, внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.

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Топ коментарі
+21
У спілкуванні з адептами зеленої шмарклі ніколи не чув про їхнє каяття
Якщо завтра вибори, то оберуть знов уклоніста.Нажаль їх більшисть і то є так.
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07.06.2023 20:17
+11
Споконвіку осетри йшли на нерест у верхівья Дніпра. Каховська та й іньші греблі недавали ходу.Ті хто з Нової Каховки або Козацького знають що здоровенні осетри кружляють біля шандор на весні і не в змозі пливти далі.Там їм був гаплик від браконьерів і інспекторів всіляких. Може коли відбудують, то зроблять щось для вільного ходу рібам.Якось так.
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07.06.2023 20:33
+8
30 % від виборців України у 2019 му, зараз у два рази менше - 15 % максімум, це не більщість виборців України
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07.06.2023 22:03
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У спілкуванні з адептами зеленої шмарклі ніколи не чув про їхнє каяття
Якщо завтра вибори, то оберуть знов уклоніста.Нажаль їх більшисть і то є так.
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07.06.2023 20:17 Відповісти
30 % від виборців України у 2019 му, зараз у два рази менше - 15 % максімум, це не більщість виборців України
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07.06.2023 22:03 Відповісти
Це відомо,але є сьогодення і на жаль не на користь свідомим.
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07.06.2023 22:16 Відповісти
Виродки є завжди, але це вже менщість.
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07.06.2023 22:19 Відповісти
Не может быть ублюдками 30% населения. В демократическом мире все мнения учитываются
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08.06.2023 09:41 Відповісти
можуть бо двбйби
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08.06.2023 10:12 Відповісти
Особливо в Кацапії
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08.06.2023 13:09 Відповісти
Голуб ти наш сизокрилий, цілуй і надалі Зе клоуна у дупу і молись на нього, вам Зебілам здоровий глузд не авторитет.
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08.06.2023 13:10 Відповісти
Тобі мізкам "надоєло" користуватися подоляцький, бачу добре платять за хвалу Зе блазня.
Чонгар Порох розмінував, а Зефіл ?
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08.06.2023 16:17 Відповісти
Блд, це вже клініка. Януковоща ти дістанеш з Ростова ? Ну так що ти тут муйню розводиш про арешт ригів. Привіт від Єфрємова.
Розмінування Чонгару для нього таємниця. Тобі номер постанови КМУ і дату його приняття в Верховні Раді за розмінування Чонгару назвати чи сєкрєтная тайна хай буде і далі.
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08.06.2023 18:11 Відповісти
Що? Яких 30%? А другий тур забув? Оці всі виборці Тимошенко і Бойка і інших - всі пішли підтримувати Зеленського. Ось і вийшло 73% тих, хто прийшов на вибори.
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08.06.2023 12:07 Відповісти
Блд, люди включайте мізки, 73 % це від всіх хто прийшов на другий тур виборів, це як раз і є 30 % від всіх вмборців України.
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08.06.2023 13:12 Відповісти
Ні, ті люди хто не ходять на вибори без поважних причин, ті взагалі не враховуються, то є непотріб, ще гірше за виборців зеленського.
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08.06.2023 16:19 Відповісти
Та вже пофіг, клоуна вибрали президентом. головне щоб другий раз це не сталося з притулою чи іншим клоуном.
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08.06.2023 18:24 Відповісти
Тобто ви серйозно вважаєте, що голоси тих, хто не прийшов на вибори, розподілились би якось інакше і на вибори не прийшли саме виборці Порошенка?
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08.06.2023 18:25 Відповісти
Не вважаю і не вважав - Пороха три роки лайном поливали на ТБ і в інтернеті, із за цього від нього відвернулися навіть багато його прихильників. Йому треба було ліквідувати медіаімперію Коломойщі (виробництво серіалів також) і розібратися з пригожинськими ботами які топили за зеленського по всьому інтернеті, тоді перемога на виборах 2019 була б його гарантовано.
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08.06.2023 18:29 Відповісти
Точно...він - ідеальний, а його "брудом поливали". Прокиньтесь - більша частина того, чим його "поливали" - чиста правда. І ні, Зеленський нічим не кращий.
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08.06.2023 18:30 Відповісти
Знаю я цю "правду" - "протівний Порошенко, барига" 😁
Ідеальних не буває, але поряд з зеленським він таки чи не ідеальний для України.
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08.06.2023 18:32 Відповісти
Ні, і поряд з Зеленським він теж дуже далекий від ідеалу. Вони в цілому дуже схожі - в обох жахлива кадрова політика, обидва покривають своїх соратників-злодіїв від переслідування по закону і тд. Плюс Порошенка у кращому забеспеченні армії. Інших плюсів я не бачу.
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08.06.2023 20:21 Відповісти
Плюс Порошенка у кращому забеспеченні армії

 Цей плюс прекриває всю вселену в якому ми зараз живемо, незруйнований Маріупіль і неокупована Україна це реально що мог зебезпечити так званий вами "барига і мародер".

Про "дуже схожі" - це чисто ваша інтимна думка на яку ви маєте повне право.
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08.06.2023 21:36 Відповісти
За Зеленського проголосувало 14 мільйонів виборців,в другому турі.Саме по другому турі потрібно робити висновки.
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08.06.2023 12:59 Відповісти
Так і роблять висновки по другому туру виборів - 73 % від всіх хто прийшов на другий тур виборів це і є 30 % від всіх виборців України і біля 14 міліонів, хоча думаю процентів 5 % клоуну намалювали грощі Коломойщі.
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08.06.2023 13:14 Відповісти
Виборців в Україні близько 29 мільйонів. ЗаЗеленського фактично половина проголосувала. А ті хто не пішов, то то кака разніца.
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08.06.2023 13:48 Відповісти
Ні так 30 % і проголосували за Зец председателя, тіж яйця тільки в профіль 😁
ЦВК що брехати буде
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08.06.2023 16:02 Відповісти
Це перший тур.
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08.06.2023 16:20 Відповісти
Бідні тваринки, ці рашистські тварюки знищують усе живе((((
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07.06.2023 20:26 Відповісти
По-перше, не всі тварини призначені для їжі. Є компаньони-друзі, як кішки, чи кони ,чи собаки. По-друге, ти просто не розумієш, що таке дбайливе використання біоресурсу. Ми не одні на цій планеті. Одне діло, використовувати скільки треба для їжі, не більше і не менше. Друге діло безглузда загибель. Як казав один мудрець. Коли буде поймана остання риба, коли буде вбитий останній птах, коли буде зрублене останнє дерево- люди зрозуміють, що гроші не можна їсти.
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08.06.2023 00:59 Відповісти
Я тебе розчарую, мабуть ти про себе був кращої думки) Так, ми тварини багато в чому, і це нормально. Між тваринами теж буває мораль. Наприклад одна порода може викормити іншу, якщо вона втратить батьків. Або буває, одна тварина рятує тварину іншого виду в біді. Або водяне перемір'я. Тварини теж можуть співчувати одна іншій. І це теж буває вибірково. Ось, наприклад:

Турецькі користувачі інтернету поділилися неймовірними кадрами, на яких врятований з-під уламків( після землетрусу) кіт буквально обіймає пса, що плаче, який теж вцілів. Чому він обнимає цю собаку, а не іншу? Це вибірково, можливо вони знали один одного.



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08.06.2023 01:23 Відповісти
ЕЕ, спокійніше, друже. Підор в тебе в зеркалі. У такому тоні зі своєю мамкою спілкуйся, щеня діряве. А що ти пропонуєш? Якщо люди їдять курей і корів, то значить треба взагалі ніяких тварин не любити і всіх знищувати? Ти, напевно, думаєш, що ти бог і всіх любиш? Чи сонце і всім світиш? Ні, розчарую, ти говна шматок, який не любить не людей, не тварин. І шукає собі виправдовування.
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08.06.2023 01:40 Відповісти
не годуйте троля - він он який товстий зробився, в спам однозначно
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08.06.2023 08:22 Відповісти
Ти бачу трохи або не трохи зкацаплений - це кацапи жеруть все в їжу, фільм про Чечню це гарно показав що у кацапів немає моральних заборон, зовсім як в тебе. Лахта ?
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08.06.2023 16:11 Відповісти
Вибірковість, це нормально. Право вибору людства. Коли сильно захворіла моя кішка- я взяв кредит, щоб її вилікувати. Але я наврядчи буду брати великий кредит для чужої кішки. Так, ми самі вибираємо з якими тваринами дружити, яких використовувати. Так само і тварини завжди вступають у сімбіоз із іншими тваринами, але не з усима підряд. Але ти не освічене, навряд чи зрозумієш, що написано. Може ти ще і виборець Зелі.)
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08.06.2023 11:56 Відповісти
Здається він просто кацапо бот. Для кацапів зїсти собаку десь на війні це норма, бо бачте він мяса хоче. В кацапів немає моральних гальм, зовсім як у цього сканкода.
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08.06.2023 16:13 Відповісти
Кішок і собак в деяких країнах їдять. А коней і в нас їдять
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08.06.2023 13:50 Відповісти
Я про нашу цівілізацію кажу, подекуди і людей їдять. То треба і людей не рятувати?
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08.06.2023 16:24 Відповісти
Я не казав,що не потрібно рятувати.
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08.06.2023 16:32 Відповісти
Це ти лицемірний підарас. Люди, принаймні наші, не жеруть котів та собак. Та й є величезна різниця між забиванням тварин на їжу, і масовим втопленням тварин. Тільки одного бажаю тобі, гнидо - пережити те, що пережили втоплі тварини і люди лівобережжя Херсонщини.
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08.06.2023 09:57 Відповісти
Я так скажу: якби мені довелось вибирати, жерти кота, собаку, чи людину, я б вибрав людину. Треба бути конченим нелюдом, щоб їсти кота. Чи собаку.
Що ж стосується азіатів - вони в принципі жеруть все, що в вок можна покришити, залити соєвим, засипати часником і імбирем і пересмажити. І це зайвий раз говорить про то, що ми і азіати - це в принципі різні біологічні види, до речі.
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08.06.2023 11:12 Відповісти
І шо, що азіати їдять собак? А в джунглях Амазонки ще є досі племена, які людей їдять. Так давайте і ми тепер не будемо людей рятувати ніколи. Бо це лицімірство тоді виходить.
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08.06.2023 11:59 Відповісти
Я тебе зрозумів. Треба нікого не рятувати, не лікувати- не людей, не тварин, нікого. Як старі баби кажуть: бог дав, бог взяв, не ко двору прийшлося)
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08.06.2023 16:04 Відповісти
Якийсь трохи ідіотський в тебе аргумент типу "нащо тварин жаліти, все одно на жратву підуть"
Часом не кацап ?
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08.06.2023 16:04 Відповісти
Споконвіку осетри йшли на нерест у верхівья Дніпра. Каховська та й іньші греблі недавали ходу.Ті хто з Нової Каховки або Козацького знають що здоровенні осетри кружляють біля шандор на весні і не в змозі пливти далі.Там їм був гаплик від браконьерів і інспекторів всіляких. Може коли відбудують, то зроблять щось для вільного ходу рібам.Якось так.
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07.06.2023 20:33 Відповісти
окремий підіймаючий шлюз для риби зроблять, ага
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07.06.2023 22:29 Відповісти
не іржи, в Європі таке роблять, не дорого коштує. Це щось на зразок сходів по яких тече вода. Але різниця в тому, що в Європі на рівнинах не піднімали греблі на 12-20 метрів. 2-3 метри не більше. Бо берегли землі від тотального затоплення. Там і турбіни стоять горизонтального типу. А в нас комуняки "планов громадьйо" натворили. А потім виявилося, що гідроенергетика в десятки менш потужніша ніж теплова чи атомна. Всьо шо дєлаєт дурак, всьо он дєлаєт нє так.
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08.06.2023 08:27 Відповісти
Атомна це інше, в багатьох країнах Європи взагалі немає атомної енергетики. Україну теж гідронергетика врятувала цієї весни
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08.06.2023 17:20 Відповісти
збитки від загибелі УСІХ біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн, і чийсь (хоча й написано що державний) осетровий завод майже половина від цього.. якось нездорОво це і тому підозріло
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07.06.2023 20:39 Відповісти
А.голубенко! Як ти сказав ,, алкаш-кумец Луценко " воює на фронті, а де знаходишся ти, *******?!?!
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09.06.2023 06:14 Відповісти

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