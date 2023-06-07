Євросоюз вже відправляє допомогу Україні після підриву Каховської ГЕС. Першими відгукнулися Німеччина, Литва та Австрія

Україна звернулася за допомогою до Європейського Союзу для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Зазначається, що ЄС застосував Механізм цивільного захисту для надання допомоги Україні. Перші внески зробили Німеччина, Австрія та Литва.

Німеччина запропонувала 5 000 фільтрів для води та 56 генераторів, Австрія хоче передати 20 цистерн для води і 10 бурових насосів, які вже на шляху до України. Крім того, Литва та Німеччина також запропонували намети, ліжка та ковдри.

"Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації перебуває у прямому контакті з українськими службами з надзвичайних ситуацій, щоб відстежувати точні потреби на місцях, і готовий координувати подальшу допомогу Україні, виходячи з потреб, що виникатимуть", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Через це можуть бути підтоплені 80 населених пунктів, знищено частину флори та фауни Херсонщини, кілька мільйонів людей можуть залишитися без питної води, під загрозою також продовольча безпека та інші катастрофічні наслідки.