Світовий банк погіршив прогноз для економіки України

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 2%, порівняно із 3,3% у січневому прогнозі.

Про це йдеться в доповіді Світового банку "Global Economic Prospects", повідомляє українська редакція Forbes.

Аналітики банку зауважують, що погіршення прогнозу здебільшого відбулося з врахуванням економічних потрясінь, спричинених руйнуванням енергетичної інфраструктури внаслідок російського вторгнення у четвертому кварталі 2022 року.

Водночас державні фінанси України перебувають під тиском, попри зовнішню підтримку, включно з фінансуванням МВФ у розмірі $15,6 млрд.

Світовий банк зазначає, що витрати на реконструкцію і відновлення України можуть перевищити ВВП України у 2,6 раза.

Загалом Світовий банк покращив прогноз зростання світової економіки на 2023 рік до 2,1%, що на 0,4% більше, ніж у січневому прогнозі.

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Як повідомлялося, у квітні Національний банк покращив прогноз економічного зростання у 2023 році з 0,3% до 2% на тлі швидкого відновлення енергетичної системи, а також м’якої фіскальної політики. Оновлений базовий сценарій передбачає прискорення економічного зростання до 4,3% у 2024 році та до 6,4% – у 2025 році.

Водночас Нацбанк суттєво покращив прогноз інфляції у 2023 році – тепер регулятор прогнозує її сповільнення до 14,8% за підсумками року, порівняно із 18,7% у попередньому прогнозі.

За даними Держстату, реальний валовий внутрішній продукт України за підсумками 2022 року через повномасштабну російську військову агресію впав на 29,1%.