"Енергоатом" спробує прискорити ремонти атомних блоків через підрив Каховської ГЕС

НАЕК "Енергоатом" намагатиметься скоротити термін ремонтів чотирьох з дев’яти доступних Україні атомних енергоблоків, щоб збільшити виробництво електроенергії через можливе зменшення генерації ГЕС внаслідок необхідності акумулювати воду у водосховищах, розташованих вище Каховського за течією.

Про це в ефірі телемарафону заявив президент компанії Петро Котін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зараз чотири блоки перевантажуються (новим паливом, – ред.), і ми завершуватимемо ремонти в максимально стислі терміни. Підключатимемо їх у міру перевантаження", – сказав Котін.

За його словами, взимку "Енергоатом" планує працювати всіма дев'ятьма блоками трьох підконтрольних Україні АЕС, а якщо буде звільнено Запорізьку АЕС, то її також намагатимуться підключити до енергосистеми.

Коментуючи наслідки підриву Каховської ГЕС для ЗАЕС, він зазначив, що безпосередньої загрози для окупованої станції у зниженні рівня Каховського водосховища зараз немає, але відсутність зовнішнього джерела підживлення ставка-охолоджувача станції заважатиме її підключенню після деокупації.

"Є дуже велика потенційна загроза. Ми знаємо, що там деградовано ядерну, радіаційну, фізичну безпеку. А це (відсутність зовнішнього водопостачання, – ред.) ще один додатковий фактор деградації станції. Вчора ми могли підживлювати системи атомної станції, зокрема систему безпеки, із зовнішнього джерела водопостачання, сьогодні ми цього зробити не можемо. Це також може мати значення після того, як ми звільнимо станцію. Це не дозволить нам включити енергоблоки тому, що немає зовнішнього підживлення додатковою водою", – пояснив Котін.

Він наголосив, що зараз ставка-охолоджувача, який є на ЗАЕС, достатньо, щоб підтримувати станцію, п'ять блоків якої перебувають у стані холодного зупину, а один – гарячого.

При цьому Котін зазначив, що дії російських загарбників, які пішли на таку техногенну катастрофу на Каховській ГЕС, вказують на можливість подібних дій з їхнього боку на ЗАЕС.

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Як повідомлялося, раніше гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота розповів, що прем'єр-міністр України дав доручення переглянути баланс електроенергії з метою спрацювання меншої кількості води у водосховищах, що розташовані вище за Каховське.

За словами Сироти, потрібно максимально накопичити воду, яка стане необхідною для заповнення Каховського водосховища, коли буде така можливість, але при цьому вироблення електроенергії на ГЕС буде меншим.

Своєю чергою "Укренерго" повідомило, що разом із "Укргідроенерго" опрацьовують сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС.