Нова міжнародна біржа у Казахстані відмовилася працювати з росіянами

У Казахстані розпочалися торги світовими цінними паперами на новому міжнародному торговому майданчику ITS, але з російськими брокерами та паперами майданчик не працюватиме.

Нова біржа працюватиме в юрисдикції міжнародного фінансового центру "Астана", повідомляє Інтерфакс.

"ITS не обслуговуватиме російських брокерів, які обслуговують роздрібних інвесторів, і російські папери теж. Це не в нашій бізнес-моделі і ми не залучатимемо російських брокерів", – заявив голова правління ITS Чингіз Канап'янов.

На першому етапі інвестори можуть торгувати на новій біржі більш ніж 1500 акцій та депозитарних розписок, які мають лістинг у США на біржах NYSE та NASDAQ. Зокрема, до цього переліку входять цінні папери таких емітентів як Baidu, Intel, JD.com, Microsoft, NVIDIA, AstraZeneca, Rio Tinto, Shell та інші.

Читайте також: Президент Казахстану назвав жартом пропозицію Лукашенка приєднатися до союзу з Росією

Російське фінансове видання Frank Media з посиланням на джерела у 2022 році писало, що "СПБ Біржа" та великі російські брокери обговорюють створення нової біржі в Казахстані, куди могли б переїхати іноземні активи російських інвесторів. Видання зазначало, що новий майданчик міг би допомогти російським компаніям залучати іноземний капітал, а "СПБ Біржі" та російським професійним учасникам фондового ринку дала б можливість продовжувати торгівлю іноземними паперами у разі повної заборони з боку закордонної інфраструктури проводити угоди та платежі.

У лютому 2023 року "СПБ Біржа" повідомляла, що надала ITS власні технології та бізнес-модель для організації торгів іноземними паперами і що біржа планує підключитися до нового пулу ліквідності, який з'явиться на казахстанському майданчику.