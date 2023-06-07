ОЕСР запустила програму для вступу України

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) запустила Програму для України в межах початкового діалогу щодо вступу до Організації.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Документ про запуск програми підписали голова українського уряду, генсекретар ОЕСР Матіас Корманн та міністром закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

За словами Шмигаля, програма дозволить підтримати реформи, відбудову та відновлення України, а її реалізація відкриє шлях до Дорожньої карти щодо отримання членства в "клубі успішних країн".

"За останні пів року ми досягли значного прогресу в поглибленні співпраці з ОЕСР. У лютому Україна приєдналася до Робочої групи ОЕСР з питань хабарництва, а в березні в Києві було відкрито Офіс зв’язку Організації. Розраховуємо приєднатися до ОЕСР як повноправний член в осяжному майбутньому. Адже це – нові інвестиційні проєкти, нові іноземні компанії на українському ринку та кращі стандарти для життя", – наголосив український прем’єр.

У липні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав від імені України заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку. У жовтні ОЕСР визнала Україну потенційним членом організації.