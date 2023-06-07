Міноборони вперше з початку великої війни провело відкриті тендери на харчування на 25 мільярдів

Міністерство оборони 6 червня провело аукціони по 22 тендерам на постачання комплектів продуктів харчування на загальну очікувану суму 24,67 млрд грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

У більшості тендерів завдяки конкуренції між учасниками вартість закупівлі вдалося знизити, середня знижка по всім процедурам склала 22%. З урахуванням того, що Міноборони встановило граничні ціни на продукти набагато нижчими, ніж вони були цієї весни, це означає, що у випадку укладання контрактів ціни буде знижено приблизно до ринкового рівня.

На одному з тендерів очікуваною вартістю 959 млн грн компанія "Понтем.Уа" можливо випадково зробила пропозицію розміром 10 млн грн. Тому її можуть визнати аномальною та відхилити.

Найбільшим переможцем тендерів Міноборони стало ТОВ "Атомсервіс" – воно виграло вісім аукціонів на загальну суму 7,21 млрд грн. Засновником цієї фірми раніше була Ірина Лесечко. Вона також працювала у фірмі "Фінанс менеджмент", яку очолював Андрій Усенко. Цей бізнесмен відомий як керівник низки компаній, що отримували харчові та паливні підряди у Міністерстві оборони та Нацгвардії: "Провідна продовольча компанія ЗС", "Адмет Груп", "Військторг", "Військсервіс-Волонтер" та той самий "Фінанс менеджмент".

Зараз "Атомсервіс" оформлено на Олександра Савченка, який також був директором ТОВ "Ректан", ТОВ "Укрпродакорд ОР", ТОВ "Геус груп".

Нагадаємо, раніше слідчі СБУ відносили фірми "Атомсервіс", "Ректан", "Ресурс-Сервіс КМ" та "Військсервіс-Волонтер" до однієї групи, що присвоювала кошти на харчових підрядах.

"Військсервіс-Волонтер" до вторгнення було монополістом на підрядах Міноборони. Ця компанія поступово захоплювала ринок з 2018 року, і у 2021 році отримала 85% контрактів на харчування армії. "Військсервіс-волонтер" пов’язаний з угрупуванням, яке раніше мало неформальну назву "генерал–єнакіївські". Воно заробляло на великих підрядах на харчування солдатів ще з часів Віктора Януковича та було пов’язане з тодішнім міністром оборони Михайлом Єжелем та Юрою Єнакіївським.

Компанія "РКГ" виграла три аукціони Міноборони на загальну суму 2,83 млрд грн.

Чотири аукціони Міноборони загальною вартістю 3,83 млрд грн виграли ФОП Кукуза та ФОП Латуха. Однак ці фопи не завантажили банківських гарантій, тому мають бути відхилені з тендерів, після чого замовник розгляне дорожчі пропозиції інших учасників.

Решту аукціонів виграли ТОВ "Гарна страва" (0,85 млрд грн), ТОВ "Контракт продрезерв 5" (0,64 млрд грн), ТОВ "Торговий дім Мірінталь" (1,49 млрд грн), ТОВ "Трейд лайнс рітейл" (1,51 млрд грн).

Найменша економія 5% була зафіксована на торгах очікуваною вартістю 1,29 млрд грн. Тут було всього два учасники ТОВ "РКГ" і ТОВ "Гранд консалт". Вони взагалі не знижували своїх стартових пропозицій. Ці компанії представляють угрупування, яке є домінуючим постачальником для Міноборони з початку повномасштбного вторгнення.

Засновницею ТОВ "Гранд консалт" є Тетяна Глиняна з Білої Церкви, яка контролює пул компаній, що під час вторгнення були основними постачальниками харчів для Міноборони. ТОВ "РКГ" Василя Хворостяного зареєстрована у рідному для Глиняної місті Біла Церква. До цього пулу також входить ТОВ "Актив компані", з яким взимку і було укладено скандальний контракт з яйцями по 17 гривень за штуку. За даними ЗМІ, Тетяна Глиняна під час війни будує має п’ятизірковий готель у Хорватії.

Тетяна Глиняна також відома як директорка фірми "Візит", що раніше була великим постачальником харчів для військових. У 2015 році вона та її зять фігурували у справі про хабар полковнику Нацгвардії, який отримав 232 тис. грн за сприяння компанії у тендері на постачання консерв. Але тоді Глиняна взагалі не потрапила у вирок, а її зятя Руслана Березюка засудили до незначного умовного терміну.

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Нагадаємо, у січні ЗМІ повідомили, що Міноборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. Також значно вищими за магазинні виявилися ціни на овочі та інші продукти.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а нібито за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.

Вже після цього Міноборони оголосило, що 20 лютого до восьми договорів було внесено зміни, які передбачають зменшення терміну дій угод, а також зниження вартості послуги з організації харчування та цін в каталозі продукції внаслідок зменшення термінів контрактів, що нібито позбавило постачальників потреби враховувати інфляцію та інші ризики.

Оприлюднені ціни на продукти харчування у каталозі значно нижчі, ніж у опублікованих у січні журналістами матеріалах, які викликали скандал у Міноборони та відставку кількох високопосадовців міністерства. Наприклад, яйця курячі вищого сорту тапер закуповують по 8,76 за штуку. Водночас у Міноборони уточнили, що ціни на продукти, які закуповує постачальник, враховують логістику, включно із приготуванням страв.

Згодом, 28 березня, Кабінет міністрів дозволив Міністерству оборони продовжити дію чинних договорів на закупівлю харчування для Збройних Сил України на строк до 90 днів із відповідним збільшенням суми закупівлі.