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Українська та польська залізниці зробили крок до повноцінного запуску нового потяга з Києва до Варшави

укрзалізниця

"Укрзалізниця" та Польські залізниці зробили ще один крок до повноцінного запуску поїзду з Києва до Варшави.

Про це повідомляє пресслужба української компанії.

Так, 14 вагонів тестового поїзду "Київ – Варшава" стандартного для України габариту отримали QR-коди та маркування Польських залізниць.

"Ще один крок на шляху до запуску повноцінного поїзда на нашому найдефіцитнішому напрямку пройдено", – зазначили в "Укрзалізниці".

Наразі українська сторона очікує на фінальні погодження від польських колег та готує вагони до нового маршруту.

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