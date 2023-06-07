Підрив Каховської ГЕС вплинув на світові ціни на пшеницю

За результатами торгів 6 червня котирування пшениці на Чиказькій біржі (Chicago Board of Trade, CBOT) зросли до максимуму за останні три тижні – $230,6 за тонну (+$1,3).

Зростання цін відбувається на тлі інформації про підрив Каховської ГЕС, що посилило занепокоєння трейдерів щодо ескалації війни в Україні, повідомляє галузеве видання АПК-Інформ.

Водночас на біржі Euronext котирування пшениці не зазнали суттєвих змін і за результатами торгів склали 230,25 (-0,25) євро за тонну, оскільки основний вплив на ціни на цьому майданчику чинила висока конкуренція з боку російської пшениці на тендері Єгипту. Нагадаємо, на ньому що найнижча ціна була запропонована компанією Agric SA – $229 за тонну FOB за 55 тис. тонн російської пшениці

Як повідомлялося, за попередніми оцінками Мінагрополітики, внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС на правобережжі Херсонщини буде затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель, а також в декілька разів більше на лівому березі, який зараз перебуває під окупацією.

Крім того, внаслідок підриву Каховської ГЕС без джерела води залишаться 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях.