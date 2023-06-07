Молдова вперше імпортувала скраплений газ із США та Франції
У першому кварталі цього року Молдова вперше імпортувала скраплений газ зі США, Франції, Нігерії, Латвії.
Про це свідчать дані Національного агентства регулювання в енергетиці країни, передає "Європейська правда" із посиланням на Mold-street.com.
Основним постачальником скрапленого газу є Румунія, її частка становить 66,5%, що значно більше порівняно з першим кварталом 2022 року, коли частка становила 39,5%, а основним постачальником був Казахстан (41,6%).
Водночас у першому кварталі цього року Молдова вперше імпортувала скраплений газ із Франції (4,9%), Нігерії (5,5%), Латвії (4,8%) та США (3,6%).
Як повідомлялося, у травні в Молдові заявили про повну відмову від російського газу.
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