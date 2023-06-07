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ВВП (1112) економіка (165) ОЕСР (65)

ОЕСР покращила прогноз для світової економіки на 2023 рік

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Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) прогнозує, що цього року світова економіка зросте на 2,7%.

У такий спосіб, ОЕСР підвищила свій попередній прогноз, який у листопаді становив 2,2%, передає AP.

Організація також прогнозує лише незначне прискорення зростання наступного року – до 2,9%.

"Світова економіка робить поворот, але її чекає довгий шлях до досягнення потужного та стійкого зростання. Глобальний економічний розвиток почав покращуватися, але це піднесення залишається крихким", – заявили в ОЕСР.

Організація також прогнозує зниження інфляції до 5,2% до кінця року з 7,8% наприкінці минулого року в країнах G20, на які припадає понад 80% світової економіки.

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