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Мінфін (2878) соцвиплати (138)

На соцвиплати у травні було спрямовано майже 39 мільярдів, – Мінфін

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Упродовж січня-травня 2023 року із держбюджету на соціальні виплати було спрямовано 194,8 млрд грн, зокрема у травні – 38,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, ці кошти було спрямовано:

  • 113,3 млрд грн, із них у травні 22,7 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
  • 43,2 млрд грн, із них у травні 10 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
  • 27,4 млрд грн, із них у травні 3,7 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;
  • 10,1 млрд грн, із них у травні 2,1 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї;
  • 0,8 млрд грн, із них у травні 0,3 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні запровадять принцип гарантованої базової соціальної допомоги для громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також посилять контроль за адресністю виплат.

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