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цигарки (343) тютюн (305) Державна податкова служба (305) Новини компаній (3181) Железняк Ярослав (86) Бюро економічної безпеки (364)

Обсяги торгівлі нелегальними сигаретами залишаються стабільно високими, – депутат Железняк

тютюн,цигарки

Навіть після того як одного з найбільших виробників нелегальної тютюнової продукції з Жовтих Вод (ТОВ "Юнайтед Тобако") закрили, нелегальний ринок тютюнових виробів в Україні не зменшився.

Про повідомив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з економічної безпеки ТСК і народний депутат Ярослав Железняк.

За його даними, одразу після закриття "Жовтих Вод" частка "чорного" тютюну знизилась з 21,9% до 17,8% в листопаді 2022-го року, проте вже в лютому цього року ця частка поновилась в розмірах до 20,2%.

"Тобто, логічне запитання: куди поділися обʼєми "Жовтих вод" і на які виробництва вони перетекли?", – зазначив Железняк.

За результатами попередніх засідань ТСК знайшли дев’ять виробників тютюну з низьким податковим навантаженням на тону продукції. Цей перелік офіційно був наданий Податковій.

За цим списком ДПС до засідання ТСК 6 червня провела перевірку і інвентаризацію кожного підприємства. Тільки на одному з виробництв податківці знайшли порушень на 160 млн грн.

Проте у більшості випадків порушень чомусь не знайшли.

"Повірити в доброчесність цих підприємств я особисто не можу. Особливо коли бачив аналіз податкового навантаження на тону продукції, яке в 1000 разів менше ніж мало б бути", - зазначає Ярослав Железняк.

Він припускає, що підприємства могли готувалися до перевірки і швидко "почистити" ліве виробництво або заховали під виглядом виробництва для Duty free.

Також підприємці могли задіяти схему, де на підприємстві за офіційною адресою нічого "лівого" не виробляється, а поруч розташоване повʼязане з власником приміщення, де відбувається нелегальне виробництво.

"І перевірити це можна тільки в рамках більш складної аналітики (чим вже ми займаємося) і ОРД правоохоронців. В першу чергу БЕБ", – заначає Ярослав Железняк, – "думаємо, як ефективніше налагодити контроль (в тому числі лунали пропозиції ввести як на у спирті камери спостереження та пости), думаю в найближчим часом вийдемо з конкретними пропозиціями".

Крім того, лишились працювати нелегальні точки продажу підакцизних товарів, чиї адреси по всій Україні члени ТСК передавали правоохоронцям.

"На минулому засіданні ТСК та на спеціальному засіданні Комітету ми передали правоохоронцям більше 700 точок + онлайн ресурсів через які, за наявною інформацією, здійснюється реалізація тютюнових виробів з порушенням закону. За інформацією від Нацполу, вони почали перевірку. Лунала інформація про 2000 перевірених точко і начебто вчора (вже не дарма збирали ТСК) до пізньої ночі здійснювалися в активному режимі обшуки і вилучення нелегальної продукції по всій країні. Але ми запитали інформацію по 15-ти випадковим точкам продажу у Кривому Розі, Полтаві, Одесі та інших містах… Дивне співпадіння, але всі 15-ть точок працюють", – зазначив Ярослав Железняк.

"Мій ТОП – це точка продажу біля метро Нивки у Києві… Приймають тільки кеш (або переказ на картку), без чеків, звичайно. Перевіряли 8,15,23,29, 31 травня та зранку перед засіданням ТСК… працює", – додає він.

В найближчі дні члени ТСК планують зробити виїзд в декілька областей і там ще раз перевірити точки нелегального продажу з переліку.

"Там, де буде працювати – будемо вимагати вже звільнення керівників правоохоронних органів в цих областях", – зазначає Железняк.

Повідомлялося, що попри заяви Нацполіції про виявлення кількох тисяч точок з продажу контрафактних цигарок, в Україні продовжують і надалі працювати сотні нелегальний кіосків.

Національна поліція України і Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з економічної безпеки домовилися запровадити персональну відповідальність очільників регіональних управлінь Нацполіції за роботу нелегальних точок продажу сигарет.

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Топ коментарі
+24
Пачка сигарет вже коштує 80 грн. Чим більше піднімають ціну, тим більше контрабанди і менше доходу. Ідіоти зелені.
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07.06.2023 12:23
+14
Зробіть, ссуки, адекватну ціну на цигарки і нелегальна торгівля відпаде як лайно від підошви!
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07.06.2023 12:31
+13
А народний депутат не хоче пояснити, якого дідька ціни на "легальну продукцію" роздули в кілька разів? Просто тому, що комусь не хватає грошей на нове авто? Тварюки. Ви ще почніть обкладати податками те що ми дихаємо.
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07.06.2023 12:26
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Табаку закрили - другі відкрилися -- св*яте місце пустим не буває .
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07.06.2023 12:15 Відповісти
Немає цих сигарет.. а антимонопольним органам пропоную поглянути на нашу Державу, яка монополізувала ринок і в рази заставляє підвищувати вартість товару..
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07.06.2023 12:16 Відповісти
Пачка сигарет вже коштує 80 грн. Чим більше піднімають ціну, тим більше контрабанди і менше доходу. Ідіоти зелені.
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07.06.2023 12:23 Відповісти
А народний депутат не хоче пояснити, якого дідька ціни на "легальну продукцію" роздули в кілька разів? Просто тому, що комусь не хватає грошей на нове авто? Тварюки. Ви ще почніть обкладати податками те що ми дихаємо.
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07.06.2023 12:26 Відповісти
депутату нема що красти
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07.06.2023 12:26 Відповісти
То й добре, хай залишається! А народний депутат Железняк хай нарешті піде працювати
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07.06.2023 12:28 Відповісти
Користуючись нагодую хочу подякувати усім виробникам контрафакту. До вашого гівна звикнути неможливо, а беручи до уваги те що оригінальної продукції купити майже неможливо я кинув палити. Курити ваше гівно по 70 гривень і робити вигляд шо все нормально я не можу. ДЯкую вам, зник кашель, дихаю на повні груди.
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07.06.2023 12:28 Відповісти
Це ти міг зробити і без підняття цін. Не треба тут піарити недоумків з уряду.
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07.06.2023 12:33 Відповісти
Зробіть, ссуки, адекватну ціну на цигарки і нелегальна торгівля відпаде як лайно від підошви!
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07.06.2023 12:31 Відповісти
Це так не працює.
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07.06.2023 12:36 Відповісти
Для початку питання - а хто "кришує" точки продажу на місцях? Думаю здогадались. Чиї ставленники керують податковою, правоохоронними та тією-ж ТСК і заздалегідь повідомляють про перевірки. Як вишенька на тортик: різниця між собіватістю + накладні витрати і ціною реалізації більше ніж в 20-30 раз. Батальон "Монако" просто ніщеброди порівняно з державною тютюновою мафією.
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07.06.2023 12:32 Відповісти
Я переодично буваю у Києві і дивуюсь як дешеві сигарки продають прямо біля входів у метро. Мабуть Кличко кришує (на справді ясно хто це кришує, правоохоронці)
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07.06.2023 12:39 Відповісти
Скоро вообще будет натуральный обмен на все товары и данила гетманец отсмокчет кабаку
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07.06.2023 12:34 Відповісти
А ви ще більший акциз виставте. Особисто я не палю.
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07.06.2023 12:43 Відповісти
тільки не кажіть що їх ніхто не кришує з ОПи
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07.06.2023 12:44 Відповісти
він недавно сказав, що всі охрєнєлі і він розбереться
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07.06.2023 15:19 Відповісти
война закончилась, можно всех закрывать
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07.06.2023 12:53 Відповісти
Усе, як і з бурштином, так і цигарками….
А контролюючі та судді, ХТО??
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07.06.2023 13:00 Відповісти
от хто пояснить, чому на одних цигарках синя акцизка, а на інших зелена. Причому, цигарки з синьою акцизкою дюже не смачні.
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07.06.2023 15:18 Відповісти

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