Польські фермери заблокували рух вантажівок з України через пункт пропуску "Шегині"
Виїзд вантажівок з України до Польщі через пункт пропуску "Шегині" наразі заблоковано.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
"Перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі", – йдеться у повідомленні.
Водночас пропуск легковиків, автобусів, а також вантажівок на в’їзд в Україну здійснюється у звичайному режимі.
У відомстві пообіцяли повідомити про поновлення пропускних операцій, а поки що закликали вантажоперевізників обирати інші шляхи до Польщі.
Як повідомлялося, 5 червня польські водії заблокували рух вантажівок через найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною – "Ягодин-Дорогуськ".
Серед вимог протестувальників було повернення дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі. Йдеться також про застосування до українських перевізників екологічної норми "Євро-4", яка в Україні застосовується по відношенню до польських перевізників.
7 травня українське Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалило рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Євросоюзу. Це була одна із ключових вимог польських страйкарів.
Рух вантажівок було відновлено 15 травня.
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По-друге, польща зараз займає 7 місце серед країн, які нам допомагають баблом, а не лідируюче, як ти прагнеш мені довести. По-третє, допомогою біженцям вони покращують свою демографію, бо майже всі діти залишаться у них жити, а це мінімум плюс мільйон білих громадян. По-четверте, біженця вже заплатили 2 млрд податків за минулий рік. Так що допомога біженцям це вигідно.
(Продукти харчування на полицях магазинів - польських чи українських- не мають жодного відношення до цього протесту).
Блокада - приватна ініціатива невеликого об'єднання фермерів.
Але ці гроші з ЄС по праву належать їм. Акція протесту - це тиск щодо компенсації.