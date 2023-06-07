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аграрії (1269) кордон (1091) вантажі (1250) Польща (2385)

Польські фермери заблокували рух вантажівок з України через пункт пропуску "Шегині"

вантажівки

Виїзд вантажівок з України до Польщі через пункт пропуску "Шегині" наразі заблоковано.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"Перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі", – йдеться у повідомленні.

Водночас пропуск легковиків, автобусів, а також вантажівок на в’їзд в Україну здійснюється у звичайному режимі.

У відомстві пообіцяли повідомити про поновлення пропускних операцій, а поки що закликали вантажоперевізників обирати інші шляхи до Польщі.

Як повідомлялося, 5 червня польські водії заблокували рух вантажівок через найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною – "Ягодин-Дорогуськ".

Серед вимог протестувальників було повернення дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі. Йдеться також про застосування до українських перевізників екологічної норми "Євро-4", яка в Україні застосовується по відношенню до польських перевізників.

7 травня українське Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалило рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Євросоюзу. Це була одна із ключових вимог польських страйкарів.

Рух вантажівок було відновлено 15 травня. 

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Топ коментарі
+4
Мені чомусь здається, що саме з польщею у нас будуть найбільші труднощі при вступі у ЄС і НАТО. Не з угорщиною, якій просто потрібен закон про нацменшини, а саме з шовіністичною частиною польщі. Тут не тільки мова при фейковий геноцид під час волинської різанини за який ми якби маємо "вибачатися" (за вбивство десятків тисяч українців польща взагалі не збирається вибачатися), а тут ще є дуже великий кусосок пирога європейського ринку агропродукції, на який поляки не дуть нам вийти, із багатьох причин, тому будуть блокувати самі і підбурювати інших, як це вже трапилося з олією, зерновими тощо.
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07.06.2023 16:52
+3
А тим часом гівняні польські продукти (наприклад сири, соки або горілка) витісняють українські на нашому ж ринку...
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07.06.2023 17:20
+3
А чому ти пишеш комент язиком петушарія? Бо ти такий самий кацапський пєтух, як і він?
По-друге, польща зараз займає 7 місце серед країн, які нам допомагають баблом, а не лідируюче, як ти прагнеш мені довести. По-третє, допомогою біженцям вони покращують свою демографію, бо майже всі діти залишаться у них жити, а це мінімум плюс мільйон білих громадян. По-четверте, біженця вже заплатили 2 млрд податків за минулий рік. Так що допомога біженцям це вигідно.
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07.06.2023 17:47
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Польскі фермере дофіга чого в Україну завозять... гріх жаловаться, пання...
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07.06.2023 11:41 Відповісти
Мені чомусь здається, що саме з польщею у нас будуть найбільші труднощі при вступі у ЄС і НАТО. Не з угорщиною, якій просто потрібен закон про нацменшини, а саме з шовіністичною частиною польщі. Тут не тільки мова при фейковий геноцид під час волинської різанини за який ми якби маємо "вибачатися" (за вбивство десятків тисяч українців польща взагалі не збирається вибачатися), а тут ще є дуже великий кусосок пирога європейського ринку агропродукції, на який поляки не дуть нам вийти, із багатьох причин, тому будуть блокувати самі і підбурювати інших, як це вже трапилося з олією, зерновими тощо.
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07.06.2023 16:52 Відповісти
Уважаемый Super Gut, Шарию, тоже так кажется, но есть одно но. Польша оказывает в данный момент помощь военную и помощь беженцам поболее развитых стран, отдает свое вооружение без оглядки на ЕС+аэродромы, круглосуточно принимают военные грузы со всего мира.... Беженцев миллионов 6 в Польше сейчас, дети в школы ходят. Польша первая разрешила вьезд по любым документам, когда война началась. Вы этот тезис рус мира в Польше скажите, посмотрите на реакцию, а лучше границу перекройте-если кажется, спать спокойно будете (берегите пирог еввропейского рынка). Это в Раше люди не могут бастовать и выражать свои взгляды, а Польше это можно. Вам ближе наверное рус мир ментально
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07.06.2023 17:11 Відповісти
А чому ти пишеш комент язиком петушарія? Бо ти такий самий кацапський пєтух, як і він?
По-друге, польща зараз займає 7 місце серед країн, які нам допомагають баблом, а не лідируюче, як ти прагнеш мені довести. По-третє, допомогою біженцям вони покращують свою демографію, бо майже всі діти залишаться у них жити, а це мінімум плюс мільйон білих громадян. По-четверте, біженця вже заплатили 2 млрд податків за минулий рік. Так що допомога біженцям це вигідно.
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07.06.2023 17:47 Відповісти
Уважаемый Петух, я к Вам так обращусь. Закройте границу с Польшей и живите щастливо. Насчет беженцев-в Польше, лично Вы Петух обьясните это людям которые там живут, а можете и себе забрать, домой (помощь беженцам - это выгодно). Петухи они очень рассуждать любят, какие соседи профиты получили, закрой границу Петух и живи счастливо
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07.06.2023 23:09 Відповісти
Беженцев миллионов 6 в Польше сейчас- это неправда
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07.06.2023 19:19 Відповісти
А тим часом гівняні польські продукти (наприклад сири, соки або горілка) витісняють українські на нашому ж ринку...
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07.06.2023 17:20 Відповісти
Знову не зовсім точна інформація. Перекривають не сам перехід, а дорогу, яка веде до кордону з боку Польщі - 2 кілометри від переходу. Вони блокують рух як з Польщі, так і з України. Тут близько 20 фермерів. Основна їхня вимога - пришвидшення виплати із скарбниці ЄС (через уряд Польщі) компенсації за збитки, яких вони зазнали через нижчі ціни зерна. До протесту приєднався один клоун і дебошир (псевдоактивіст, проросійський лобіст), якого жартівливо прозвали "Путінчак". Акція протесту має завершитися о 22:00
(Продукти харчування на полицях магазинів - польських чи українських- не мають жодного відношення до цього протесту).
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07.06.2023 18:47 Відповісти
Так нехай тоді феремри перекривають дорогу до ЄС зі сторони Німеччини. До чого тут Україна?
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07.06.2023 19:21 Відповісти
Яку "дорогу до ЄС зі сторони Німеччини"?? Що це таке, де знаходиться?
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07.06.2023 20:27 Відповісти
Чому польскі фермери перекривають кордон зі сторони України? Якщо їм треба гроші від ЄС, хай з тієї сторони Польші, де ЄС і перекривають кордони. Чому ми повинні страждати?
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07.06.2023 21:24 Відповісти
Польща Є в ЄС. Зовнішнім кордоном ЄС є кордон з Україною. (Також є кордон із Білоруссю, але він уже закритий польським урядом за переслідування політв'язнів у Білорусі).
Блокада - приватна ініціатива невеликого об'єднання фермерів.
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08.06.2023 00:44 Відповісти
Не прикидуйся дурником, ти зрозумів, що я маю на увазі. По-друге, да хоч ініціатива трьома фермерами зроблена. Грошей в нас немає, Брюссель з іншої сторони. А так це виглядає ,як ніж у спину від " добрих сусідів" під час війни.
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08.06.2023 01:02 Відповісти
не зрозумів, що ти маєш на увазі. який кордон "з тієї сторони Польші, де ЄС" якщо Польща є в ЄС ? По-друге, йдеться не про гроші України, а про гроші з бюджету ЄС. По-третє, якщо є якісь претензії - їх потрібно адресувати конкретним людям, які перекрили дорогу. Очевидно, що, їхній протест багатьом не сподобався (водіям, бізнесменам), але відбувался на території Польщі і був законним (законно про все повідомили, вказали час і місце, поліція встановила об'їзди).
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08.06.2023 03:01 Відповісти
Теоретично місцева влада може звернутися до суду, щоб заборонити таку акцію протесту, але суди завжди стають на бік протестувальників ("свобода демонстрацій і зібрань, права людини..." тощо)
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08.06.2023 03:57 Відповісти
Поддержу, 100%. Главная задача фермеров, выбить деньги из бюджета, перекрыть границу это инструмент для этого.
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07.06.2023 23:12 Відповісти
Головне завдання цих фермерів - вирощувати пшеницю.
Але ці гроші з ЄС по праву належать їм. Акція протесту - це тиск щодо компенсації.
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08.06.2023 01:05 Відповісти

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