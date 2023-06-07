В Україні працюють сотні нелегальних точок з продажу цигарок, але Нацполіція та Податкова ігнорують це, – член парламентської ТСК Жмеренецький

Попри заяви Нацполіції про виявлення кількох тисяч точок з продажу контрафактних цигарок, в Україні продовжують і надалі працювати сотні нелегальний кіосків.

Про це повідомив член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з економічної безпеки ТСК і народний депутат Олексій Жмеренецький.

6 червня під час засідання Тимчасової парламентської слідчої комісії з економічної безпеки (ТСК) щодо ринку чорного тютюну керівництво Нацполіції, БЕБу ,податкової та митної служб доповідали про свою роботу з протидії нелегальній торгівлі.

Як зазначає Олексій Жмеренецький, півтора місяці тому ТСК передала Нацполіції близько 800 адрес точок нелегальної торгівлі цигарками. 19 травня, за інформацією представників Нацполу, правоохоронці почали "масштабну операцію боротьби" з нелегальним продажем тютюнових виробів і додатково виявили більше тисячі точок, сумарно вийшло – 2000 пунктів нелегальної торгівлі.

"Але наша ТСК пройшлась по десяткам точок зі свого списку у Києві, вони працюють біля станцій метро, у найпублічніших місцях. І що ви думаєте? Ці точки прекрасно працюють!", – зазначає Жмеренецький.

Ситуація парадоксальна, бо в Україні більше 100 тисяч поліцейських і кожен день біля кожного з цих нелегальних кіосків поліцейські проходять багато разів, адже кожна вулиця країни закріплена за конкретними співробітниками, які патрулюють її цілодобово, зазначає Жмеренецький.

ТСК запланувало через місяць рейд по Україні і за результатами знайденої нелегальної торгівлі тютюном вимагатиме звільнення відповідних керівників поліції областей та в центрі.

Не краща ситуація з продажем підакцизних товарів у Duty free, де роками функціонує масштабна шахрайська схема.

"Суть її проста – компанії постачають тютюн в магазини Duty free, де цигарки продаються на підставних людей в аномальних кількостях і фактично вивозяться без податків за кордон, або в Україну. Інший варіант – коли цигарки навіть не завозяться в магазини Duty free, а продаються лише в документах на "мертвих душ", – розповідає Жмеренецький.

"Особливість торгівлі в Duty free така, що в чеку фіксується конкретна людина покупець товару (згадайте як вам сканують посадкові квитки при покупці товарів), але митниця за півтора місяці не спромоглась подати запит на Податкову і виявити мертвих душ на яких списуються цигарки. Наша ТСК вимагатиме службових розслідувань", – зазначив він.

В Україні 15 фабрик мають право виробляти сигарети, або переробляти тютюн. Ці компанії імпортують сировину.

ТСК з експертами співставила обсяги закупленої сировини та обсяг сплачених фабриками податків. Виявили, що в багатьох випадках мова йде про нульові відрахування в бюджет від виробників тютюнових виробів, а у інших вони становлять показники значно нижче норми. ТСК надали Податковій ці дані.

Проте під час перевірок Податкова служба порушень або не виявила або виявила нестачу сировини на складах, яку ніяк не може пояснити.

"В цьому напрямку потрібні кардинальніші рішення, наприклад як зі спиртом – встановлення камер постійного відеонагляду і обліку ввезеного і вивезеного товару", – вважає Жмеренецький.

Бюро економічної безпеки вилучає і конфіскує величезні обсяги нелегальної тютюнової продукції.

Проте, за інформацією ТСК, конфісковані цигарки в основному лежить на складах, не продаються і не передаються в національне Агентство управління активами через що ризикують зіпсуватись чи зникнути. Але ще більше занепокоєння у ТСК, за словами Жмеренецького, викликає практика передачі цигарок "на потреби армії".

"Механізм дуже туманний - як стверджується - будь-яка військова частина чи ТРО можуть подати заявку і отримати цигарки для своїх солдат, але БЕБ не здійснює подальший контроль за розподілом. ТСК вивчить, хто з армії подавав такі заявки, хто їх погоджував і куди пішли цигарки", – зазначає Жмеренецький.

Повідомлялося, що Національна поліція України і Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з економічної безпеки домовилися запровадити персональну відповідальність очільників регіональних управлінь Нацполіції за роботу нелегальних точок продажу сигарет.