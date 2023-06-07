Світові ціни на сталь та металургійну сировину продовжують знижуватись,– експерт

Наприкінці травня – на початку червня цього року світові ціни на металопродукцію та металургійну сировину продовжили падіння, загальні настрої на усіх ринках песимістичні.

Таку оцінку висловив економіст Олексій Кущ, передає "Апостроф".

"Упродовж останніх 1,5 місяців ми бачимо плавне зниження цін на усі основні види металопродукції на основних ринках. Від’ємну динаміку демонструють чавун, сталева заготівка, г/к рулон, арматура, залізна руда, металобрухт. В середньому падіння складає $50-70/тонна в залежності від сортаменту продукції", – сказав він.

За даними аналітичного агентства Fastmarkets, ціни на сталеву заготовку у травні знизились до $611/тонна EXW Turkey у порівнянні із $621/тонна у квітні, на г/к рулон – до $704/тонна EXW Turkey у порівнянні із $794/тонна, на арматуру – до $733/тонна EXW Turkey у порівнянні із $810/тонна.

Дешевшає і металургійна сировина: за даними Platts, залізна руда просіла до $104/тонна, металобрухт – із $425/тонна Turkey CFR до $379/тонна, а в Польщі брухт реалізується навіть за 300 євро/тона. При цьому ціни на природний газ на європейській біржі TTF впали до рекордно низької позначки 24 євро/МВт-год ($274/тис. куб. м).

"Загалом на всіх світових ринках настрої песимістичні. Хоча на початку червня ціни у тій же Туреччині дещо "відскочили" від мінімуму, але це не пов’язане із пожвавленням попиту, це більш схоже на технічну корекцію після завершення президентських виборів. Тенденція зниження котирувань буде тривати й надалі впродовж літа", – зазначив Олексій Кущ.

За його словами, ситуація в Україні дублює ситуацію у світі. "Українські металурги йдуть в унісон із глобальними котируваннями. Щоправда, у травні українські заводи знизили закупівельні ціни на металобрухт усього на 800 грн, що не зовсім відповідає поточним світовим реаліям зниження котирувань. Проте я не думаю, що це стала ситуація, брухтарі не будуть користуватися цією допомогою довго, і у червні металурги будуть вимушені знову зменшувати ціни", – підкреслив експерт.

Нагадаємо, що у квітні на усіх світових ринках почалося падіння цін на сталь, що скоригувало попит на металургійну сировину в Україні у бік зниження.