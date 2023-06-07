"Якщо податківці охреніли – я розберуся": Зеленський пообіцяв допомогти бізнесу

Президент Володимир Зеленський пообіцяв вирішити питання щодо тиску на бізнес з боку податкової.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами 6 червня.

Представники преси запитали президента про конкретні кроки, які влада робить, щоб підприємці не виїжджали з країни через високі податки та інші перепони.

"Всі деталі мені невідомі. Я більше займаюся сьогодні міжнародною політикою і зброєю, скажу вам відверто. Всі економічні виклики – це дуже важливо для мене. Якщо є питання до податківців і вони охреніли – я розберусь", – відповів президент.

Очільник держави також підкреслив, що бізнесу треба допомагати.

"Якщо є питання рейдерства або щось там у податковій виходить – скажіть, давайте інформацію Ми точно будемо допомагати. Я в будь-якому випадку з міністром фінансів, прем’єр-міністром, Службою безпеки проговорю. Я погоджуюся з вами – будь-яка людина за таке повинна бути засуджена", – зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 12 жовтня вніс зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, запровадивши декілька нових обмежень для реєстрації такої накладної.

Через це з 14 жовтня було заблоковано понад 1 млн податкових накладних. Масові скарги на зміни надходили до Спілки українських підприємців (СУП) та Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), а також до Ради бізнес-омбудсмена.

Своєю чергою у Мінфіні називали причиною введення більш жорстких критеріїв до перевірки податкових накладних численні випадки маніпулювання з ризиковими товарами з боку певних підприємців.

Однак наприкінці минулого року Кабмін все ж вніс зміни до відповідної постанови №1165, які б мали усунути непорозуміння між платниками податку та контролюючими органами.