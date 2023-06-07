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"Якщо податківці охреніли – я розберуся": Зеленський пообіцяв допомогти бізнесу

зеленський

Президент Володимир Зеленський пообіцяв вирішити питання щодо тиску на бізнес з боку податкової.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами 6 червня.

Представники преси запитали президента про конкретні кроки, які влада робить, щоб підприємці не виїжджали з країни через високі податки та інші перепони.

"Всі деталі мені невідомі. Я більше займаюся сьогодні міжнародною політикою і зброєю, скажу вам відверто. Всі економічні виклики – це дуже важливо для мене. Якщо є питання до податківців і вони охреніли – я розберусь", – відповів президент.

Очільник держави також підкреслив, що бізнесу треба допомагати.

"Якщо є питання рейдерства або щось там у податковій виходить – скажіть, давайте інформацію Ми точно будемо допомагати. Я в будь-якому випадку з міністром фінансів, прем’єр-міністром, Службою безпеки проговорю. Я погоджуюся з вами – будь-яка людина за таке повинна бути засуджена", – зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 12 жовтня вніс зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, запровадивши декілька нових обмежень для реєстрації такої накладної.

Через це з 14 жовтня було заблоковано понад 1 млн податкових накладних. Масові скарги на зміни надходили до Спілки українських підприємців (СУП) та Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), а також до Ради бізнес-омбудсмена.

Своєю чергою у Мінфіні називали причиною введення більш жорстких критеріїв до перевірки податкових накладних численні випадки маніпулювання з ризиковими товарами з боку певних підприємців.

Однак наприкінці минулого року Кабмін все ж вніс зміни до відповідної постанови №1165, які б мали усунути непорозуміння між платниками податку та контролюючими органами.

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Топ коментарі
+25
Імбіцил, розберися із рашистами у своєму кублі. татаров, дєрьмак, дємченко, смірнов, шаурма. Шо не рожа - то зашкварений персонаж
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07.06.2023 10:57
+13
І швець і жнець и на роялю ігрец.....
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07.06.2023 11:26
+12
Зеленському наобіцяти людям щось, як два пальці обмочити! Знаємо з 19-го року.Потім скаже: " Я вам нічого не обещал"...
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07.06.2023 13:17
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Ну да, ну да, "під особистий контроль".
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07.06.2023 10:25 Відповісти
Імбіцил, розберися із рашистами у своєму кублі. татаров, дєрьмак, дємченко, смірнов, шаурма. Шо не рожа - то зашкварений персонаж
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07.06.2023 10:57 Відповісти
І швець і жнець и на роялю ігрец.....
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07.06.2023 11:26 Відповісти
Ты уже "разобрался". Вернул все проверки, штрафы и налоги при разрушенной экономике и 30% безработице. Но про себя и своих вы не забыли, воровать вам хуже не станет

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07.06.2023 12:10 Відповісти
Це як "мочіть в сортірє".
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07.06.2023 12:38 Відповісти
говно охреневшее зелёное
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07.06.2023 12:51 Відповісти
Зеленському наобіцяти людям щось, як два пальці обмочити! Знаємо з 19-го року.Потім скаже: " Я вам нічого не обещал"...
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07.06.2023 13:17 Відповісти
охрєніли.. Їм навіть до вподоби отаке фамільярне панібратство, бо вони якраз на цьому грунті й поріднилися з віртуальним Голобородьком. Їм не був і не буде потрібен статусний, солідний, виважений, інституціоналізований президент - нііііі. їм потрібен не лох
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07.06.2023 13:36 Відповісти
а если ты охренел?
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07.06.2023 14:19 Відповісти
Звільни гетьманцева, осел!!!
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07.06.2023 15:06 Відповісти
Зеленському буде що відповідати після цієї війни. Всі ці 'про****', вони ж не просто так з'явилися. Від незабезпечення ТРО до відсутності евакуації, від проколів з укриттями до нашої здатності встояти проти кібератак - це все на його совісті. Ще й говорить 'Не знаю'!

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07.06.2023 15:24 Відповісти
Ні хто, ні за шо відповідати не буде. На солдат "навішають" на здане майно, "організують" проблеми з виплатами, цивільним теж "намутять" якийсь "головняк". Люмпени будуть запускати фейєрверки та бухать. Буде як після Майдану, усі чекатимуть шо зараз українці стануть європейцями. Владі буде не до наведення ладу у країні, бо настане "золотий" час на грабування України.
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07.06.2023 15:50 Відповісти
Если президент не имеет понятия что происходит у него в экономике,то это,мягко говоря,плохой президент.
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07.06.2023 15:51 Відповісти
охрєнєвший, що привів з собою цілу шоблу охрєнєвших, обіцяє розібратися з охрєнєвшими...
"логічно", шо просто охрєнєть ...
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07.06.2023 18:30 Відповісти
Щас позвоню Баканову по поводу цих чортів.
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07.06.2023 20:14 Відповісти
Пацаны, решалы, по понятиям, понты, разборки, стрелки - Зе харош корчить, давай вали по фене.
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07.06.2023 20:33 Відповісти
О, о! Щас найвэличниший Лох Бонэвтик всё возьмёт под свой личный контроль!! Держите его семеро, бо от избытка чувств и переживаний за экономику у него дупа лопнэ!
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07.06.2023 21:01 Відповісти
Какой слог! Четкость изложения! Глубина мысли! А мы тут как мыши, нет, как крысы с высоты лаврской колокольни! Свирид Петрович Голохвастов отдыхает...
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07.06.2023 21:37 Відповісти
Так, хіба тільки з ПН проблеми. А форма 20 ОПП яка себе віджила, але за несвоєчасне подання штраф 1000 грн. Придумали варіант набивати штрафів. І в жодного не виникне питання, нахіба ця дублююча форма, якщо вже працюють електронні реєстри.
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07.06.2023 22:08 Відповісти
Все ближче і ближче той "зоряний час"коли лохи будуть виходити з плакатами -"зеля, памаги"
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08.06.2023 05:11 Відповісти

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