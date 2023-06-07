Кабмін виділив 1,5 мільярда на будівництво нових магістральних водопроводів
Кабінет міністрів виділив 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водопроводів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 6 червня, передає Інтерфакс-Україна.
"Наразі приймаємо рішення про виділення коштів у розмірі 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водопроводів", – зазначив він.
За словами прем'єра, це будуть водопроводи Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця – Томаківка.
"Це потрібно, щоб забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Роботи почнуться прямо зараз, щоб не гаяти дорогоцінний час. Відповідальним за реалізацію проєктів буде Держагентство з відновлення", – заявив він.
Також було вирішено виділити Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.
Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
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