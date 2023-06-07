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Кабмін (7634) водопостачання (199) вода (226)

Кабмін виділив 1,5 мільярда на будівництво нових магістральних водопроводів

шмигаль

Кабінет міністрів виділив 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водопроводів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 6 червня, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі приймаємо рішення про виділення коштів у розмірі 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водопроводів", – зазначив він.

За словами прем'єра, це будуть водопроводи Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця – Томаківка.

"Це потрібно, щоб забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Роботи почнуться прямо зараз, щоб не гаяти дорогоцінний час. Відповідальним за реалізацію проєктів буде Держагентство з відновлення", – заявив він.

Також було вирішено виділити Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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