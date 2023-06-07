"Поля перетворяться на пустелі": Мінагрополітики оцінило збитки аграріїв через підрив росіянами Каховської ГЕС
Внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС на правобережжі Херсонщини буде затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель, а також в декілька разів більше на лівому березі, який зараз перебуває під окупацією.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
За оцінками Мінагрополітики, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.
"У 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тис. га, з яких ми збирали близько 4 млн тонн зернових і олійних культур, на суму близько $1,5 млрд", – зазначається у повідомленні.
У міністерстві уточнили, що у 2023 році на правому березі Дніпра працюють лише 13 зрошувальних систем.
"Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях. Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пунктів", – пояснили у Мінагрополітики.
Там додали, що негативні наслідки знищення Каховської ГЕС будуть відчутними і для рибного господарства.
"Вже фіксується загибель риб, як молоді так і дорослих особин. Щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках. Окрім того, винесена з потоком води фауна водосховища у заплави, що утворилися нижче греблі Каховської ГЕС, також загине. Оскільки в подальшому при зниженні "повеневої" хвилі, ці біоресурси опиняться на суходолі", – йдеться у повідомленні.
У Мінагрополітики додали, що ще однією проблемою стане потрапляння і загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солоні води Чорного моря. В свою чергу і чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути.
За попередніми оцінками, внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.
"Негативні наслідки спустошення водних біоресурсів будуть прослідковуватись протягом кількох років поспіль, навіть при заповненні ложа Каховського водосховища найближчим часом. Оскільки поновлення кількісного та якісного складу популяцій риб, відновлення донних ценозів кормової бази потребує багато часу", – попередили у міністерстві.
У Мінагрополітики додали, що наразі йдеться лише про попередні оцінки, а остаточні висновки можна буде зробити лише коли рівень води стабілізується.
Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
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От наступного року будем кору жрать
Україна зеленського.
Хоть паржем ?
Що там з ударами по силосних вежах в рф? Що там з диверсіями на фермах рф - отравлення кормів, запасів, зараження та знищення поголів'я? Що там із ударами по харчовій промисловості рф, зараження вірусами, хімією, радіоактивними ізотопами, знищення складів і т.п.? Ми що будемо лише терпіти удари рф в цій абсолютні війні з геноцидом який роблять росіяни?