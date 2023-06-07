Російські війська вдруге за два дні обстріляли аміакопровід на Харківщині

Російські війська вдруге за два дні обстріляли аміакопровід у Харківській області.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

"Російські терористи вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі. Зафіксовано загалом 6 "прильотів" в район насосної станції біля с. Масютівка. Станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована", – написав Синєгубов.

Як повідомлялося, 5 червня біля 21:00 в с. Западне Куп'янського району на Харківщині відбулася розгерметизація аміакопроводу внаслідок влучання ворожих ракет, пошкоджено ділянку завдовжки 12 км, витік аміаку склав 134 тонни.

За даними Харківської ОВА, концентрація аміаку у повітрі не перевищувала гранично допустимих норм, необхідності евакуації найближчих населених пунктів не було, оскільки хмару з аміаком віднесло вітром у напрямку тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 2 червня на брифінгу представник генсека ООН Стефан Дюжаррік розповів, що Росія відмовляється пропускати судна до українського порту "Південний" в рамках "зернового коридору", допоки Україна не відновить експорт російського аміаку через Одесу.