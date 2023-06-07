БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
636 відвідувачів онлайн
Новини
1 897 9
ТСК (10) цигарки (343) тютюн (305) Гетманцев (439) Железняк Ярослав (86)

ТСК і Нацполіція домовилися про персональну відповідальність керівників правоохоронців за нелегальний продаж сигарет

цигарки

Національна поліція України і Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з економічної безпеки домовилися запровадити персональну відповідальність очільників регіональних управлінь Нацполіції за роботу нелегальних точок продажу сигарет.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Домовилися з представниками Нацполу про один простий, але ефективний механізм. ТСК самостійно в двох-трьох областях шляхом контрольних закупівель зафіксує роботу нелегальних точок продажу. За результатами перевірки, при виявленні контрафакту – керівник поліції області йде у відставку. Якщо не виявлено – на підвищення", – написав Гетманцев.

Голова комітету зазначив, що "персональна відповідальність – це те, чого не вистачає в роботі в цьому напрямку".

За словами Гетманцева, останнім часом помітного прогресу в боротьбі з нелегальним ринком сигарет немає.

"Прекрасні звіти про купу вилучених цигарок, порушених справ, проведеної "роботи". А нелегальні кіоски на місці, телеграм-канали працюють. Зрозуміло, що кожний телеграм-канал та кожний кіоск має своє прізвище. Прізвище правоохоронця, який закриває очі (умисно або ні) на крадіжку акцизу з бюджету", – наголосив Гетманцев.

Він зауважив, що втрати держбюджету через несплату акцизу з нелегальних сигарет оцінюються у 20 млрд грн на рік.

Своєю чергою голова ТСК, народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") нагадав, що на минулому засіданні Тимчасової слідчої комісії та на спеціальному засіданні парламентського фінансового комітету, що відбулося у травні 2023 року, правоохоронним органам було передано списки понад 700 точок та онлайн-ресурсів, через які здійснюється реалізація тютюнових виробів із порушенням закону.

Згідно з постановою засідання парламентського комітету, правоохоронні органи зобов'язані були провести рейди з перевірками і через місяць відзвітувати про виконану роботу перед парламентом.

"За інформацією від Нацполу, вони почали перевірку. Лунала інформація про 2000 перевірених точок і начебто вчора (вже не дарма збирали ТСК) до пізньої ночі здійснювалися в активному режимі обшуки і вилучення нелегальної продукції по всій країні", – написав Железняк у Telegram.

Водночас він зауважив, що народні депутати - учасники ТСК перед його засіданням перевірили ще раз 15 точок продажу нелегальних сигарет з переданого правоохоронцям переліку у Кривому Розі, Полтаві, Одесі та інших містах.

"Дивний збіг, але всі 15 точок працюють. За наявною інформацією, десь з нашого переліку справді продаж закрилися, десь продовжує працювати, а десь зупинився лише на кілька днів", – констатував депутат.

Железняк додав, що він особисто кілька разів перевіряв кіоск з нелегальними сигаретами поблизу метро "Нивки".

"Приймають тільки кеш (або переказ на картку), без чеків звісно. Перевіряли 8,15,23,29, 31 травня і вранці перед засіданням ТСК... працює", – повідомив народний депутат.

Під час засідання ТСК народні депутати та представники правоохоронних органів домовилися, що ТСК найближчими тижнями відвідає кілька областей, де проведе рейди з виявлення точок нелегального продажу сигарет. Якщо вони працюватимуть, парламентарі вимагатимуть звільнення керівників правоохоронних органів у цих областях.

За інформацією правоохоронних органів, уже заблоковано понад сорок сайтів, через які велася нелегальна торгівля сигаретами. Однак із переданого місяць тому правоохоронцям переліку із 17 телеграм-каналів, які нелегально торгують цигарками, усі наразі працюють.

Железняк зауважив, що окремо активно зростає проблема пересилання нелегальних тютюнових виробів поштою.

"У консультаціях з чесним бізнесом хочемо підготувати по цьому кейсу рішення", – додав депутат.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
50 на 50
показати весь коментар
07.06.2023 10:05 Відповісти
Контрольное слово "домовилися". Т.е. НЕ закон, НЕ работающая правоохранительная система, НЕ честная судебная система, НЕ неотвратимость наказания а ... очередное "домовилися". Ню, ню ...
показати весь коментар
07.06.2023 10:10 Відповісти
Будуть своїх продавців ставити, щоб підставляти незручних керівників??? Бояться за свої шкури..
показати весь коментар
07.06.2023 10:11 Відповісти
Недайбі, цигарки стануть нам доступними по кишені!
Вони-ж бо є такими милими та любими годувальницями для "красивих та успішних"!
показати весь коментар
07.06.2023 10:11 Відповісти
Могу назвать киоск,который спокойно торгует безакцизкой на виду у всего города с намого начала каденции опереточного борцуна с коррупцией.
показати весь коментар
07.06.2023 10:38 Відповісти
Але не тих отих 3-х осіб, які уже 20 років стоять😂🤑😂🤑 біля газетного кіоску навпроти Нацбанку та біля будинку з Химерами!!
Це ж мусора на пенсії, своїх не чіпають!!
Щетільней надо, таваріщі… , або перемістіть їх до М Арсенальна….
показати весь коментар
07.06.2023 10:53 Відповісти
Я не палю , але питання: ЗЕленим ********* більш нема чим зайнятись? Вже всіх зрадників переловили?
показати весь коментар
07.06.2023 10:53 Відповісти
Так, цілком вірно, бо інакше не мотивуються, а так правильний підхід. За результатами перевірки, при виявленні контрафакту - у відставку. Якщо не виявлено - на підвищення. Бажано щоб і не тільки керівника у відставку, а й команду причепних, тоді не повадно буде. А щодо підвищення всіх не підвищиш потрібно продумати грошову мотивацію премій.
показати весь коментар
08.06.2023 01:18 Відповісти
Ого! Кардинально, але правильно. Весь цей совок з корупцією і "кришуванням" треба вирубувати з корнем!
показати весь коментар
08.06.2023 10:00 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 